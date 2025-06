Nach Anschlag in Damaskus: „Kirche in Not“ fordert Schutz der Christen

„Wir sind zutiefst schockiert über diesen tragischen und sinnlosen Gewaltakt“, erklärte die Geschäftsführende Präsidentin von „Kirche in Not“, Regina Lynch.

Lesen Sie auch 23/06/2025 Syrien: Selbstmord-Anschlag auf Kirche Bei einem Selbstmordanschlag in einer Kirche in Damaskus sind am Sonntag mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen, 63 wurden verletzt.

„Wir sind zutiefst schockiert über diesen tragischen und sinnlosen Gewaltakt“, erklärte die Geschäftsführende Präsidentin von „Kirche in Not“, Regina Lynch. „Wir schließen uns dem Aufruf des griechisch-orthodoxen Patriarchen Johannes X. an, Gotteshäuser zu schützen und diesen Teufelskreis der Gewalt zu beenden.“ Die internationale Gemeinschaft dürfe jetzt „nicht wegschauen“ und müsse sich für den Schutz der Christen und aller Religionsgemeinschaften in Syrien einsetzen.

Medienberichten zufolge hat am Sonntagabend ein Selbstmordattentäter auf Gottesdienstbesucher der Mar-Elias-Kirche im Stadtteil Dweila in Damaskus gefeuert und sich dann in die Luft gesprengt. Die syrischen Behörden sprachen von mindestens 20 Toten und über 50 Verletzten. Zwischenzeitlich habe sich der „Islamische Staat“ (IS) zu dem Anschlag bekannt, meldete das syrische Innenministerium.

Lesen Sie auch 23/06/2025 Bätzing nach Anschlag in Syrien: „Blutsonntag für die Christen“ Nach dem Selbstmordattentat auf eine Kirche in Syrien hat sich Bischof Georg Bätzing entsetzt gezeigt. Die Christen in dem Land hätten „einen neuen Blutsonntag“ erlebt, so der ...

Projektpartner von Kirche in Not

Das griechisch-orthodoxe Patriarchat von Antiochia, ein langjähriger Projektpartner von „Kirche in Not“, hatte noch am Sonntagabend mitgeteilt: „An dem Tag, an dem unsere Kirche aller antiochenischen Heiligen gedenkt, schlug die heimtückische Hand des Bösen zu.“ Das Patriarchat forderte die syrischen Behörden auf, „die volle Verantwortung für die geschehenen und weiterhin geschehenden Verletzungen der Heiligkeit der Kirchen zu übernehmen und den Schutz aller Bürger zu gewährleisten“.

Der Anschlag auf die Mar-Elias-Kirche fällt in die Zeit der staatlichen Neuorientierung nach dem Sturz des Assad-Regimes im vergangenen Dezember. Christen und andere Minderheiten stellen einerseits ein Entgegenkommen der Verantwortlichen fest, sahen aber andererseits das Erstarken islamistischer Kräfte im Alltag mit großer Sorge.

Schwund der Christen im Land

Die Zahl der Christen in Syrien liegt lokalen Schätzungen zufolge heute bei etwa 250 000. Vor Beginn des Bürgerkriegs in Syrien im Jahr 2011 waren es noch 1,5 Millionen „Kirche in Not“ unterstützt in Syrien zahlreiche kirchliche Initiativen und Projekte zum Wiederaufbau, um Christen zum Bleiben in ihrer Heimat zu motivieren.

(pm - cs)