Südkorea: Erzbischof wünscht gute Regierungsführung

Erzbischof Peter Chung Soon-taick von Seoul hat den neuen Präsidenten Südkoreas, Lee Jae-myung, aufgefordert, die gespaltene Nation durch eine ganzheitliche Regierungsführung zu einen. Das schrieb er dem Politiker in einem Glückwunschtext.

Lee solle über parteipolitische Interessen hinaus regieren, heißt es in dem Schreiben vom Mittwoch. Am selben Tag trat der Präsident sein Amt an, unmittelbar nach der offiziellen Bestätigung des Wahlergebnisses.

Bei der vorgezogenen Wahl am Dienstag hatte der Mitte-Links-Politiker mehr als 49 Prozent der Stimmen erhalten. Für den konservativen Gegenkandidaten Kim Moon-soo votierten 41 Prozent. Die vorgezogene Wahl wurde notwendig, nachdem das Parlament den früheren konservativen Staatschef Yoon Suk-yeol im Dezember wegen seiner umstrittenen Ausrufung des Kriegsrechts abgesetzt hatte.



Erzbischof Chung erklärte, die Wahl habe inmitten „tiefer Verwirrung und Spaltung" stattgefunden. Er forderte den neuen Präsidenten auf, sein Mandat mit „tiefem Verantwortungsbewusstsein und einem Geist starker Solidarität" anzugehen und als „Führer, der Brücken statt Mauern baut" zu agieren.



Die politische Führung des Landes müsse soziales Vertrauen und das Gemeinwohl in den Vordergrund stellen. „Insbesondere angesichts der zunehmenden politischen Unruhen und sozialen Spannungen hoffe ich aufrichtig, dass Sie mit Mäßigung und aufmerksamem Zuhören mit gutem Beispiel vorangehen werden", wandte sich der Erzbischof direkt an Lee.

