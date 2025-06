Sudan/Darfur: Angriff auf Hilfskonvoi tötet fünf Helfer

Nachdem ein erneuter Angriff fünf humanitäre Helfer in Nord-Darfur getötet hat, fordern WFP und UNICEF Sicherheit für Hilfstransporte in Konfliktregionen. Sie sehen das Völkerrecht verletzt.

Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) und das UN-Kinderhilfswerk UNICEF verurteilen den Angriff von Dienstag auf einen gemeinsamen humanitären Konvoi in der Nähe von Al Koma in Nord-Darfur, wobei fünf Mitglieder des Konvois getötet und mehrere andere verletzt wurden. Das geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung hervor, die die Organisationen gestern veröffentlicht haben. Beim Angriff seien mehrere Lastwagen verbrannt und wichtige humanitäre Güter beschädigt worden.

Der Konvoi, der aus 15 Lastwagen bestand, sollte die von der Hungersnot betroffenen Kinder und Familien in El Fasher mit Lebensmitteln und Nahrungsmitteln versorgen. Nach der monatelangen Gewalteskalation sind Hunderttausende von Menschen in El Fasher, viele von ihnen Kinder, stark von Unterernährung und Hunger bedroht.

Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht

WTP und UNICEF geben an, dass die Route im Voraus bekannt gegeben und die Beteiligten vor Ort über den Standort der Lastwagen informiert worden seien. Das humanitäre Völkerrecht erfordere, dass Konfliktparteien verpflichtet seien, die rasche und ungehinderte Durchfahrt der humanitären Hilfe für die in Not geratene Zivilbevölkerung zu gewähren.

Beide Organisationen fordern „ein sofortiges Ende der Angriffe auf humanitäre Helfer, ihre Einrichtungen und Fahrzeuge“ und schelten den Angriff als „ein Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht“. Sie fordern „eine dringende Untersuchung, und dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden“, und sprechen den Familien der Opfer ihr Beileid aus.

Unzureichende Sicherheitslage

Es sei, so WTP und UNICEF, erschütternd, dass die Hilfsgüter die bedürftigen Kinder und Familien nicht erreicht hätten. Die Hilfsorganisationen beklagen, dass die Angriffe auf Mitarbeiter zu lange andauern. Man bleibe zwar trotz der unzureichenden Sicherheitslage im Einsatz, fordere aber „sichere Einsatzbedingungen und die Einhaltung des humanitären Völkerrechts“. Das Leben von Millionen Menschen im Sudan hänge davon ab.

Der Konvoi hatte eine Strecke von über 1.800 km von Port Sudan aus zurückgelegt und wir verhandelten über den Zugang, um die Reise nach El Fasher zu beenden, als er angegriffen wurde. Dieser Vorfall schließt sich an eine Reihe von Angriffen auf humanitäre Einsätze in den letzten zwei Jahren an, darunter der Bombenanschlag auf das WFP-Hauptquartier in El Fasher vergangene Woche, bei dem eine Werkstatt, ein Bürogebäude und eine Klinik beschädigt wurden.

(pm – lv)