Proteste in Kenia: Geistliche verlangen funktionalen Staat

Vor einem Jahr begannen in Kenia Proteste gegen die Regierung, getragen vor allem von der jungen Generation. Ungeklärte Todesfälle hezien die Situation an – unter anderem auch zweier katholischer Priester. Die kenianischen Geistlichen fordern einen Staat, der seine Arbeit tut.

„Die Lage in Nairobi ist angespannt. Es gibt überall Straßensperren und die Geschäfte sind geschlossen. Junge Leute sind auf die Straße gegangen, während die Polizei Barrikaden entlang der Einfallstraßen errichtet hat“. So beschreibt Pater Bonaventure Luchidio, Nationaldirektor der Päpstlichen Missionswerke in Kenia, gegenüber der Agentur Fides die Situation in Nairobi.

Dort hat heute eine Demonstration zum Gedenken an die Opfer der letztjährigen Proteste gegen das Finanzgesetz stattgefunden, die mehr als 60 Tote und 300 Verletzte gefordert haben.

Am Vorabend der Demonstration hatten die Bischöfe Kenias am vergangenen Donnerstag einen Appell an die Behörden und die Demonstranten für den Frieden und zum Schutz des Lebens aller gerichtet. Die Mitteilung zitiert die Agentur aciafrica. Demnach warnen die Bischöfe die Regierung, das brutale Vorgehen der Polizei gegen unschuldige Kenianer, einschließlich friedlicher Demonstranten, zu leugnen, und fordern sie auf, die Verfassung zu achten und ihren Hauptauftrag, das Leben und das Eigentum der Bürger zu schützen.

Bischöfe: Rechtsstaatlichkeit wird untergraben

„Die Regierung muss die Tatsache anerkennen, dass es unter ihrer Aufsicht zu mysteriösen Todesfällen gekommen ist, und zumindest versuchen, die Täter zu finden“, so die KCCB-Mitglieder. Sie warnten, Kenia laufe Gefahr, „in Anarchie und Pöbeljustiz zu verfallen, wenn die Rechtsstaatlichkeit untergraben wird“.

Der Appell der Bischöfe ist umso wichtiger, betont Luchidio, weil es in letzter Zeit einige schwerwiegende Vorfälle gegeben hat, die die Stimmung unter den jungen Menschen noch verschärft haben. Er erwähnt „insbesondere der Tod des Bloggers Albert Ojwang in einer Sicherheitszelle der Polizeistation von Nairobi und die Schüsse aus nächster Nähe, die bei einer früheren Demonstration auf den jungen Boniface Kariuki abgefeuert wurden, der immer noch im Krankenhaus um sein Leben kämpft“.

Die kenianische Bischofskonferenz

„Die Bischöfe haben eine rasche Untersuchung gefordert, um die Verantwortlichen für den Tod der beiden Priester zur Rechenschaft zu ziehen, aber im Moment gibt es keine weiteren Informationen zu den beiden Fällen“, schließt Pater Luchidio.

Zwei katholische Priester waren in Kenia jüngst unter ungeklärten Umständen ums Leben gekommen. Alloyce Cheruiyot Bett wurde Ende Mai im westlichen Hochland von Kenia erschossen, und John Ndegwa Maina war Mitte Mai im Krankenhaus gestorben, nachdem er schwer verletzt am Rand einer Schnellstraße gefunden worden war.

(fides/aciafrica – lv)