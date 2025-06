Archivbild, 2022, Villeta in Paraguay (AFP or licensors)

Paraguay: Kirche warnt vor Landraub an Indigenen

Die Kirche im Land setzt sich für die indigenen Guaraní-Völker ein, die von der Enteignung ihres angestammten Landes bedroht sind. Laut einer gerichtlichen Anordnung sollen am 10. Juni Ländereien der Guaraní-Gemeinde Mbya in Huguá Poí im Bezirk Raúl Arsenio Oviedo, Departement Caaguazú, Diözese Coronel Oviedo, durchsucht werden. Dies dürfe nicht in „unmenschliche Vertreibungen und Enteignungen indigener Gemeinschaften übergehen", mahnt die Indigenen-Pastoral.

Die nationale Indigenen Seelsorge (Conapi) und die nationale Koordinierung der Sozialpastoral (PSN) der paraguayischen Bischofskonferenz (Cep) erklärten in einer Mitteilung, sollten sich solche Tatsachen bewahrheiten, „würde dies gegen eindeutige Verfassungsbestimmungen und den bestehenden Rechtsrahmen zum Schutz der Rechte indigener Völker verstoßen und einen Machtmissbrauch bei der Auslegung und Anwendung von Gesetzen zum Nachteil der Schwächsten darstellen", wie die italienische katholische Nachrichtenagentur „Sir" am Pfingsmontag berichtet. „Die indigenen Völker haben die Unterstützung der nationalen Verfassung und der Gesetze des Landes." Alle gesetzlichen Bestimmungen sollten von Staatsanwälten und Richtern uneingeschränkt berücksichtigt werden und „Vorrang vor anderen Bestimmungen haben, die gegen grundlegende Menschenrechte und das Recht auf Land und Territorium indigener Gemeinschaften verstoßen", betonen die Kirchenvertreter. Die Gesellschaft müsse das Vertrauen in die Justiz wiedergewinnen. (sir - sst)