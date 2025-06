Naher Osten: „Geld verpulvert, Biografien zerstört“

Der Abt der deutschsprachigen Benediktiner auf dem Jerusalemer Zionsberg, Nikodemus Schnabel, hofft sehr auf einen Waffenstillstand in Nahost.

„Ich hoffe, dass ein neues Kapitel aufgeschlagen wird in dieser Region“, sagte er am Dienstagmorgen der Katholischen Nachrichten-Agentur. Es müsse um die Frage gehen, wie es allen Menschen in der Region besser gehe, anstatt Stärke demonstrieren zu wollen.

Die Demonstration von Stärke, wie sie Israel, der Iran und die USA in den vergangenen zwölf Tagen ausgeübt hätten, habe Todesopfer auf israelischer und iranischer Seite gefordert, darunter unbeteiligte Zivilisten. Milliarden Euro seien dafür „verpulvert“ und „Biografien zerstört“ worden. Auch der Blick nach Syrien, in den Libanon, nach Gaza und die Westbank zeige „unfassbares Leid“.

„Unfassbares Leid“

US-Präsident Donald Trump hatte in der Nacht einen schrittweisen Waffenstillstand zwischen dem Iran und Israel verkündet, dennoch wurde der Beschuss zunächst fortgesetzt. Im Süden Israels starben vier Menschen.

(kna – sk)