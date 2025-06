Myanmar: Jubiläum unter widrigen Umständen

Trotz Erdbebenschäden und Perspektivlosigkeit feiern Christen in Myanmar an Pfingsten das Jubiläum der kirchlichen Bewegungen.

„Liebe deinen Nächsten, liebe zuerst, liebe deine Feinde“. Das sind die Worte des Evangeliums, das sind die Worte Christi, und das sind die Worte, die jeder Christ aufgerufen ist, im Kontext von Myanmar zu leben. Wie der Geist Gottes im heutigen Myanmar empfangen und gelebt werden kann, fragten sich die Mitglieder der katholischen Bewegungen und Vereinigungen, die in der St. Mary‘s Cathedral in Yangon versammelt waren, um das „Jubiläum der kirchlichen Bewegungen“ anlässlich des Pfingstfestes zu feiern.

Wie die Nachrichtenagentur fides erfuhr, nahmen am 7. und 8. Juni Familien und viele Jugendliche an der Jubiläumsfeier teil, zu der Mitglieder verschiedener lokaler und internationaler Vereinigungen und kirchlicher Bewegungen aus verschiedenen Teilen des Landes angereist waren. Trotz der Umstände im Land nahmen viele Gläubige teil. unter ihnen viele Laien.

Sie feierten ihr Jubiläum mit Gesang und Gebet. Die von den einzelnen Bewegungen ausgewählten Vertreter stellten ihre Bewegungen und Aufgaben vor und berichteten von ihren Erfahrungen und Aktivitäten, wie etwa der Hilfe für die Armen, den Krankenbesuchen, dem Gebet in der Gemeinschaft und der Betreuung der Vertriebenen. Die Situation im Land ist prekär, insbesondere für den Alltag von Familien und Jugendlichen, die unter dem Krieg und den Folgen des jüngsten Erdbebens leiden.

Gebet für Papst Leo

In der Kathedrale feierte Bischof Francis Than Tun, Weihbischof der Erzdiözese Yangon, die heilige Messe; Raymond Wai Lin Tun, ebenfalls Weihbischof von Yangon, sagte in seiner Ansprache, dass die kirchlichen Bewegungen „das Evangelium in der Gemeinschaft mit dem Geist der persönlichen spirituellen Erneuerung und der Evangelisierung leben“, durch Erfahrungen in der Ausbildung, im Gemeinschaftsleben, in der Solidarität und im Dienst am Nächsten. Sie spielen eine wichtige Rolle für die Kirche in Myanmar, weil sie „lebendige Zeugen Christi“ sind, und betonte, wie wichtig es ist, „eins mit der Kirche zu sein“.

Unter den Anwesenden Andrea Ferrante, Geschäftsträger der Apostolischen Nuntiatur in Myanmar, Grüße und Segenswünsche von Papst Leo XIV. und bat um Gebete für ihn und seinen Dienst. Er rief dazu auf, im Gebet an Papst Franziskus zu denken, der viel für Myanmar gebetet und dem Land geholfen habe: „Die Gabe des Geistes schenkt Leben; der Heilige Geist bringt uns neues Leben, Liebe, Frieden und Freiheit“, sagte er und lud zu Gesten der Verbundenheit mit den Gläubigen ein, die wegen der Unsicherheit und des Erdbebens nicht anwesend sein konnten.

(fides – lv)