Naher Osten: Kirchenrat gründet TV-Sender

Minarette und ein Kirchturm in Beirut (AFP or licensors)

Ein neuer „ökumenischer“ Fernseh- und Radiosender namens MECC-TV hat vor ein paar Tagen seine Testsendungen aufgenommen. Es handelt sich um eine Medieninitiative des Kirchenrates im Nahen Osten (Middle East Council of Churches, MECC).

Lesen Sie auch 30/05/2025 Naher Osten: Religionsvertreter gemeinsam für Kriegsende Demonstranten aller religiösen Gruppen haben in Jerusalem gemeinsam ein Ende des Krieges gefordert.

Der Verband feiert damit sein 50-jähriges Bestehen, wie auf einer Pressekonferenz in der libanesischen Hauptstadt Beirut erläutert wurde. Die Medienbeauftragte des Kirchenrates, Lea Adel Maamary, hofft, dass der neue Sender dazu beitragen wird, das historische und kirchliche Erbe der einzelnen Kirchen im Nahen Osten zu bewahren.

Der Generalsekretär des Verbands, Michel Abs, fügte hinzu, der Sender solle etwas gegen die verbreitete Manipulation von Informationen tun. Die Weitergabe und Verbreitung von Informationen zum Wohle der Allgemeinheit sei „eine menschliche, nationale und religiöse Pflicht“.

Gegen Fake News

Der 1974 in Nikosia gegründete Ökumenische Rat der Kirchen des Nahen Ostens, der derzeit seinen Sitz in Beirut hat, möchte die Zusammenarbeit der christlichen Gemeinschaften des Nahen Ostens erleichtern. Rund 30 Mitglieder mehrerer „Kirchenfamilien“, d. h. der katholischen, der östlich-orthodoxen und der orientalisch-orthodoxen und der evangelischen Kirchenfamilie, gehören dem Rat an.

(fides – sk)