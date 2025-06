Kuba: Beziehungen zum Heiligen Stuhl jähren sich – Gallagher ruft zu Einheit auf

1935 nahmen Kuba und der Heilige Stuhl diplomatische Beziehungen auf. Trotz des Drucks der staatlichen Autoritäten blieben sie bestehen – und jähren sich nun zum neunzigsten Mal. Kardinal Paul Gallagher, Sekretär für die Beziehungen mit den Staaten, ruft zu Einheit der Ortskirche und zur Mission in einer Welt auf, „die sich den Werten des Reiches Gottes widersetzt.“

Zum neunzigsten Jahrestag der diplomatischen Beziehungen zwischen Kuba und dem Heiligen Stuhl hat Kardinal Paul Gallagher, Sekretär für die Beziehungen mit den Staaten, bei der Messfeier in der Kathedrale von Havanna „zur Einheit und der Gemeinschaft unter den Christen sowie der Brüderlichkeit unter den Völkern“ aufgerufen. Es ist der erste Besuch eines Vertreters des Heiligen Stuhls in Kuba seit der Wahl Leos XIV. zum Papst.

Die kubanische Ortskirche rief er zu Einheit auf: „Paulus warnt uns vor den Gefahren, die die Gemeinschaft beschädigen können“, so Gallagher, „deshalb ist es so wichtig, die Einheit mit den Bischöfen und dem Papst aufrechtzuerhalten“. Er zitierte Papst Franziskus, der bei seiner Apostolischen Reise nach Kuba dem kubanischen Volk „Gerechtigkeit, Frieden, Freiheit und Versöhnung“ gewünscht hatte.

Papst grüßt kubanische Gläubige

Diese Priorität setze auch Papst Leo XIV. für Kuba, so Gallagher. Er richtete einen herzlichen Gruß des neuen Papstes an die Kubaner aus; dessen Motto, „In illo uno unum“ (deutsch: „In dem, der eins ist, sind wir eins“), sei eine „kraftvolle Erinnerung an die Einheit und Gemeinschaft, die sowohl die Mission des Heiligen Vaters als auch seine Denkweise kennzeichnen“, betonte der Sekretär für die Beziehungen mit den Staaten.

„Immer in Gemeinschaft, das ist die schönste Form der Einheit, zu der uns Papst Leo einlädt, der eine geeinte Kirche wünscht, ein Zeichen der Einheit und der Gemeinschaft“, so Gallagher. Die Kirche sei zerbrechlich, und nur durch Einheit könne man „die stürmischen Gewässer der Geschichte durchfahren, in denen wir so oft Zeuge von Zwietracht, von Wunden, die durch Hass oder Angst vor dem Andersartigen verursacht werden, von einer Gesellschaft, die die Erde missbraucht und die Ärmsten ausgrenzt.“

Vertreter des Staates bei der Messe: Außenminister Bruno Rodriguez und Vizepräsident Salvador Valdes Mesa (ANSA)

Gallagher rief zur Mission auf: Man dürfe „niemals aufhören, das Netz auszuwerfen, um die Hoffnung des Evangeliums in die Gewässer der Welt zu tauchen“. Gleichzeitig betonte er, wie wichtig „friedliche Beziehungen und ein konstruktiver und respektvoller Dialog zwischen den Menschen“ seien – ohne „die Kraft des Evangeliums inmitten einer Welt, die sich den Werten des Reiches Gottes widersetzt, zu verzerren oder zu verwässern.“

Klare Regeln für diplomatische Beziehungen

Das gelte auch für diplomatische Beziehungen: Sie müssten von den drei Säulen der Diplomatie des Heiligen Stuhls getragen sein, von „Frieden, Gerechtigkeit und Wahrheit“, und niemals von der Nächstenliebe abweichen. Er sagte dem kubanischen Staat zu, „ dass sie bei diesen Grundsätzen und bei der Verwirklichung des Gemeinwohls aller Kubaner immer auf die Zusammenarbeit mit dem Heiligen Stuhl zählen können.“

Hintergrund

Die kubanische Regierung hatte seit ihrer Machtübernahme den gesellschaftlichen Einfluss der Kirche immer weiter zurückgedrängt, die diplomatischen Beziehungen mit dem Heiligen Stuhl aber nie abgebrochen. 1998 hatte Papst Johannes Paul II. eine Reise nach Kuba unternommen, 2012 sein Nachfolger Papst Benedikt XIV. und 2015 Papst Franziskus.

