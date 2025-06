Kardinal Duka: Papst Leo XIV. kennt die Folgen des Kommunismus

Dass Papst Leo XIV. sein Heimatland USA und sein Missionsland Peru kennt, ist allgemein bekannt. Aber er ist auch vertraut mit den Folgen des Kommunismus in Osteuropa. Das berichtet der Alt-Erzbischof von Prag gegenüber der römischen Tageszeitung „Il Messaggero". Dies sei vor allem der leidvollen Erfahrung seiner Ordensgemeinschaft in Osteuropa geschuldet.

Laut Duka hat Robert Prevost, heute Papst Leo XIV., in seiner Zeit als Oberer der Augustiner (2001 bis 2013) „mindestens zehn Mal" die Tschechische Republik besucht. Damals habe er sich intensiv um den Wiederaufbau des Ordenslebens nach 40 Jahren kommunistischer Verfolgung gekümmert. Dabei habe er auch das Kloster „Svata Dobrotiva" in Zajecov besucht. In diesem historisch ersten Augustinerkloster in Böhmen seien während der kommunistischen Diktatur junge Priester, Seminaristen sowie Kleinbauern inhaftiert und bestraft worden. Bis heute werde jedes Jahr an diese Verbrechen erinnert. Duka führt im Interview mit dem Messaggero aus: „Vor diesem Hintergrund versteht man die Haltung von Papst Leo XIV. gegenüber totalitären Regimen besser, seien sie nationalsozialistisch oder kommunistisch. Er kennt das Schicksal, das die Augustiner und die Kirche und die Völker in Osteuropa in jenen Jahren durchlitten haben, sehr gut ."

Von Papst Leo XIV. erwartet Duka, dass er sich wegen seiner klaren Haltung zum Kommunismus auch der Gender-Frage intensiv widmen werde. Zur Begründung erklärte der Kardinal, die Gender-Theorie basiere letztlich auf marxistischem Denken. Marx habe dazu aufgerufen, Natur und Gesellschaft nicht nur zu analysieren, sondern sie zu verändern. Dieses Denken sei auch die Grundlage für heutige Ansätze, die sich nicht mit der Welt als Schöpfung abfinden wollten, sondern eine neue Natur erschaffen wollten. Zur Friedensvision des Papstes meinte der Kardinal, Leo XIV. verstehe genau, dass der russisch-ukrainische Krieg entlang einer kulturellen und religiösen Grenzlinie verlaufe und dass dort die römische und die byzantinische Zivilisation aufeinanderprallten. Jeder könne sehen, dass dieser Krieg alte Wunden wieder aufreiße und die Gefahr einer Eskalation in sich trage, bis hin zu einem Weltkrieg. Deshalb wisse der Papst, dass er die Achtung des internationalen Rechts einfordern und die Hoffnung auf Frieden stärken müsse.

(messaggero/kna - sst)