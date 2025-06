Jerusalem: Österreich-Hospiz schließt vorübergehend

Blick in die Kuppel der Grabeskirche in Jerusalem

Das Österreichische Pilgerhospiz in Jerusalem muss wegen des Krieges zwischen Israel und dem Iran vorübergehend den Betrieb einstellen. Pilger, Mitarbeitende und Tagesgäste könnten das Haus in der Jerusalemer Altstadt derzeit nicht erreichen.

Das hat der interimistische Rektor des Hospizes, Lucas Maier, am Mittwoch mitgeteilt. „Die aktuelle politische Situation stellt unser Haus an der Via Dolorosa erneut vor eine große Herausforderung", so Maier wörtlich.



Die Checkpoints von und nach Betlehem seien geschlossen und die Altstadt wurde von der Polizei abgeriegelt. Alle Gäste seien abgereist und die Zivildiener nach Österreich zurückgeholt worden. Neu und bedrückend sei dieses Mal, „dass auch alle Altstadttore Jerusalems durch die Polizei abgeriegelt wurden", erklärte Maier. Zutritt erhalte nur, wer innerhalb der Altstadtmauern wohnt. Es gebe nur wenige Ausnahmen für "systemrelevante" Mitarbeitende.



Dramatisch entwickelt sich laut dem Rektor die finanzielle Lage des Hauses, weil alle Einnahmequellen versiegt seien, die Fixkosten aber weiterlaufen. Das Hospiz sei deshalb dringend auf Spenden angewiesen.

(kap – gs)