Indien: Gericht nimmt Christenverfolger in Gewahrsam

Indien hat eine lange Geschichte von Angriffen und Einschüchterungen gegen Christen. Lange warf man dem Rechtsstaat vor, zu nachlässig mit Aufrührern umzugehen. Jetzt hat ein Gericht sieben Täter in Gewahrsam genommen, die Christen in ihren Dörfern belästigten.

Im ostindischen Bundesstaat Odisha hat ein Gericht vergangenen Dienstag sieben Menschen in Gewahrsam genommen, weil sie christliche Familien in Dörfern angegriffen und zum Verlassen ihrer Häuser gezwungen hatten, nachdem sie sich geweigert hatten, ihren Glauben aufzugeben. Das meldet die Agentur ucanews.

Mindestens 60 einheimische Christen wurden gezwungen, die Nacht in einem nahegelegenen Wald zu verbringen, berichten Kirchenführer. „Wir sind froh, dass die Polizei am 12. Juni sieben Personen verhaftet hat und ein lokales Gericht sie noch am selben Tag in Untersuchungshaft genommen hat“, sagte Bischof Pallab Lima, Leiter des United Believers Council Network India.

Polizei handelt schnell – ausnahmsweise

„Selten hat die Polizei so schnell gehandelt , nachdem unsere Leute sich beschwert hatten, und die Schuldigen verhaftet“, so der Bischof. Die Polizei habe auch zugesichert, dass die Opfer für ihren Schaden entschädigt werden“, sagte der Prälat.

Bihit Lima, ein örtlicher Pastor, sagte, dass die einheimischen Christen sich gerade zum Schlafen niederlegten, als ein Mob in ihre Lehmhäuser eindrang und ihnen drohte, sie müssten ihrem christlichen Glauben abschwören, wenn sie in den Dörfern bleiben wollten. „Als sie sich weigerten, zerstörte der Mob ihre Häuser und zwang sie, mit den wenigen Kleidern, die sie bei sich hatten, aus den Dörfern zu fliehen“, so Lima.

Kirchenführer beklagen, dass Einschüchterungen und Gewalt gegen Christen in Odisha zunehmen, seit die Bharatiya Janata Party (BJP) vor einem Jahr an die Macht kam. Die Hauptopfer dieser „organisierten Kampagne“ seien Christen der Dalits (ehemals Unberührbare) und indigener Herkunft, sagten sie. „Uns liegen 60 Beschwerden vor, die bei verschiedenen Polizeidienststellen im Bundesstaat eingereicht wurden und in denen Maßnahmen gegen rechtsgerichtete Hindu-Aktivisten gefordert werden, die weiterhin Christen angreifen“, so der Prälat.

2008: Heftigstes Pogrom gegen Christen

Christen machen rund drei Prozent der 42 Millionen Einwohner des Bundesstaates aus, von denen über 90 Prozent Hindus und Indigene sind. Nach Angaben des United Christian Forum (UCF), einer ökumenischen Organisation aus Neu-Delhi, die Fälle von Christenverfolgung in Indien verfolgt, hatte es 2024 in Odisha 40 Übergriffe auf Christen.

2008 hatte sich im Bezirk Kandhamal die folgenschwerste antichristliche Verfolgung in der jüngeren Geschichte Indiens zugetragen; dabei waren innerhalb von sieben Wochen über 100 Christen getötet, 300 Kirchen zerstört und 6.000 christliche Häuser geplündert worden. Der Aufstand machte 56.000 Christen obdachlos. Anlass war die Ermordung des hinduistischen Sehers Swami Lakshmanananda Saraswati durch linksgerichtete Rebellen, die radikale hinduistische Kräfte als „christliche Verschwörung“ verstanden hatten.

