Indien: Bischöfe trauern um Opfer von Flugzeug-Unglück

Das Flugzeug stürzte am Donnerstag kurz nach dem Start in der indischen Stadt Ahmedabad ab

Die katholischen Bischöfe in Indien haben den Angehörigen der Opfer des Flugzeugabsturzes in der Stadt Ahmedabad im Bundesstaat Gujarat ihr Beileid ausgesprochen. Die Nachrichten und Bilder des Unglücks mit mindestens 265 Todesopfern seien „herzzerreißend", so Ortsbischof Athanasius Rethna Swamy. Dass ein Passagier den verheerenden Unfall überlebt habe, nannte der Bischof von Ahmedabad „nichts weniger als ein Wunder".

Unter den Toten sind fünf bis sechs indische Christen, darunter ein frisch verheiratetes Paar, sagte Erzbischof Thomas Macwan von Gandhinagar, dessen Bischofssitz sich in der Hauptstadt des Bundesstaates befindet, dem Nachrichtendienst „UCA News". Die Maschine der Fluggesellschaft Air India mit mehr als 240 Passagieren an Bord war am Donnerstag kurz nach dem Start vom Flughafen der westindischen Millionenstadt über einem Wohngebiet abgestürzt. Unter den Toten sind auch Menschen aus Häusern am Boden.

„Die gesamte katholische Gemeinde von Gujarat ist entsetzt", sagte Erzbischof . Er sei in seinem Büro gewesen, kaum 20 Kilometer vom Unfallort entfernt, „als die Nachricht kam, und mein Herz weinte", wird der Erzbischof zitiert.

Macwan drückte namens der katholischen Bischöfe des Bundesstaates die Bestürzung der Kirche über den Verlust so vieler Menschenleben aus, darunter auch der ehemalige Ministerpräsident von Gujarat, Vijay Rupani. „Möge Gott unser Land angesichts dieser unvorstellbaren Tragödie segnen", so der Erzbischof.

Schon am Donnerstag hatte auch die katholische Bischofskonferenz Indiens ihre Solidarität mit Angehörigen und Rettungskräften an der Absturzstelle zum Ausdruck gebracht. Die Tragödie habe die Nation „in Schock und Trauer versetzt". Papst Leo XIV. äußerte ebenfalls seine Trauer und schickte ein Telegramm. Darin versicherte er, er bete für alle Opfer und auch für die an den Bergungsarbeiten beteiligten Helfer. Das Beileidsschreiben hatte Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin im Namen des Papstes unterzeichnet.

(ucanews/kap - sst)