Inder wegen Mord an australischem Missionar in Haft, wird Christ

Ein 39-jähriger Hindu, der als Teenager als Mitglied einer Bande verurteilt wurde, die vor 26 Jahren den australischen Missionar Graham Stewart Staines und seine beiden kleinen Söhne ermordete, hat seine Taufe als baptistischer Christ bekannt gegeben. Das berichtet die Agentur Ucanews.

„Ich habe mich im April 2025 aus eigenem Antrieb taufen lassen und bin Christ geworden. Nicht, weil mich ein Pastor beeinflusst hat, sondern ... meine innere Stimme sagte mir, dass ich Gewalt meiden sollte, und ich wandte mich an die Kirche und bat um Vergebung", sagte Sudarshan Hansda, auch bekannt als Chanchu, am 29. Juni gegenüber Ucanews. Chanchu war ein Minderjähriger Siebtklässler, als er sich dem Mob anschloss, der den Missionar und seine beiden Söhne in der Nacht des 22. Januar 1999 in dem Dorf Manoharpur im ostindischen Bezirk Keonjhar im Bundesstaat Odisha lebendig in ihrem Auto verbrannte.

Erinnerung an die schreckliche Tat

„Ich floh vor der Schreck, als die Flammen aus dem brennenden Jeep aufstiegen“, erinnert sich Chanchu. „Es war ein Mob von etwa 60 Personen, bewaffnet mit Pfeil und Bogen, Stöcken und Benzinkanistern aus den umliegenden Dörfern.“ Dara Singh, ein lokaler Anführer der rechtsgerichteten Hindu-Organisation Bajarang Dal, die sich gegen missionarische Aktivitäten in den Dörfern wendet, war der Anführer der Bande, so Chanchu. Staines, ein Baptistenmissionar, und seine Söhne - Philip, 10, und Timothy, 6 - riefen um Hilfe und versuchten, aus dem Fahrzeug zu entkommen. Doch sie wurden zurückgedrängt und verbrannten, berichtet Chanchu. Ein paar Tage später sei er verhaftet worden. Obwohl er noch minderjährig war, wurde er zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt.

Suche nach Frieden

Wegen guter Führung wurde er jedoch 2008 nach etwa neuneinhalb Jahren entlassen. „Mein schlimmstes Leben war nicht im Gefängnis, sondern als ich frei wurde und nach Hause zurückkehrte“, erklärte er später. Kurz nach seiner Entlassung sagte Chanchu: Er habe habe seinen Vater, einen Tagelöhner, seine Mutter, eine Brennholzsammlerin, und seine beiden Schwestern verloren. „Ich wurde verrückt. Ich konnte einfach nicht verstehen, was passiert war. Mein einziger Sohn starb einen Tag nach seiner Geburt in einem staatlichen Krankenhaus, und dann starb auch noch meine Frau", berichtet Chanchu. Er heiratete erneut und hat jetzt zwei Söhne, sieben und zwei Jahre alt. „Die Suche nach Frieden führte mich zur örtlichen Baptistenkirche im Dorf Manoharpur, wo Staines arbeitete", berichtet er. In der dortigen Kirche leben jetzt etwa 50 christliche Familien neben rund 300 Hindu-Stammesfamilien.

Chanchu sagte, er besuche nun „jeden Sonntag den Gottesdienst und ich finde dort Frieden." Ein anderer Sträfling, Mahendra Hembram, 51, der 25 Jahre im Keonjhar-Gefängnis in Odisha verbüßte und am 16. April wegen guter Führung" entlassen wurde, habe ihn getroffen: Er fragte mich nach meiner Konversion. Ich sagte ihm, dass es meine eigene Entscheidung war und dass ich in der Kirche Trost und Frieden finde. Die Hindu-Gruppen, die christliche Missionare der Zwangsbekehrung in den Dörfern beschuldigen, hätten „keine Ahnung, was hier passiert."

Baptisten-Vertreter berichten, Chanchu baue auf seinem Land Gemüse und Reis an und arbeite außerdem als Facharbeiter beim Bau von Häusern in den umliegenden Dörfern. Nachdem er aus dem Gefängnis entlassen wurde, habe er er zu trinken begonnen und war labil. Ralia Soren aus dem Dorf Manoharpur erklärte gegenüber Ucanews, dass es Chanchu nun besser gehe und er mit seiner Familie regelmäßig die Gottesdienste besuche, seit er Christ geworden ist. „Er hat einen weiten Weg zurückgelegt, allen Widrigkeiten getrotzt und findet nun Hoffnung und Glück in der Kirche, und wir alle sorgen für ihn und seine Familie.“

(ucanews - sst)