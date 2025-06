Franziskaner-Minoriten bestätigen Generaloberen im Amt

Bruder Carlos Trovarelli bleibt für weitere sechs Jahre Generalminister der Franziskaner-Minoriten. Der Argentinier, Jahrgang 1962, wurde an diesem Samstag in Assisi im ersten Wahlgang wiedergewählt, teilte der Orden mit.

Trovarelli richtete in der Krypta, in der die sterblichen Überreste des heiligen Franz von Assisi ruhen, einen Friedensappell an die führenden Politiker der Welt und an alle Männer und Frauen guten Willens, „damit die Kriege aufhören, die Waffen zum Schweigen gebracht werden und die Gewalt zwischen den Völkern und in den Herzen der Menschen besänftigt wird“, hieß es in der Mitteilung.

Carlos Trovarelli

Trovarelli ist der erste Lateinamerikaner als Generaloberer der Minoriten. Er wurd 2019 zum ersten Mal gewählt.

Die Franziskaner-Minoriten auch: Orden der konventualen Minderbrüder, sind ein Zweig des Franziskanerordens mit heute rund 4.000 Angehörigen weltweit. Die Wahl des Generalministers findet auf Anordnung des Gründers Franz von Assisi immer rund um Pfingsten statt, dem Fest, das die Gabe des Heiligen Geistes an die Kirche 50 Tage nach der Auferstehung Christi feiert.

