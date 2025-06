EU-Bischöfe: Staatenbund muss Friedensprojekt bleiben

Die Verantwortlichen der Europäischen Union (EU) müssen „sicherstellen, dass die Verteidigungsausgaben weiterhin in einem angemessenen Verhältnis zum tatsächlichen Bedarf stehen“.

Das fordert der Verband europäischer Bischofskonferenzen (Comece) mit Blick auf das Gipfeltreffen des Europäischen Rats am 26. und 27. Juni. In einem Reflexionspapier über die Rolle der EU in einer sich verändernden Welt rufen sie die Staats- und Regierungschefs dazu auf, die Berufung des Staatenbunds als Friedensprojekt wiederzuentdecken, das in den Werten der Menschenwürde, der Solidarität und der Gerechtigkeit verwurzelt sein sollte.

Dazu brauche es eine Erneuerung der Vision der Gründerväter. Während sich die Aufmerksamkeit auf Verteidigung und Wettbewerbsfähigkeit verlagere, dürfe die EU weder ihre moralische und rechtliche Verpflichtung zu Frieden und nachhaltiger menschlicher Entwicklung aus den Augen verlieren, noch ihre historische Verantwortung, als Gemeinschaft zu wachsen und ihr Versprechen von Stabilität und gemeinsamem Wohlstand zu erweitern.

„Verteidigungsausgaben müssen vom Ziel der Sicherheit und des Friedens geleitet werden“

Die Verteidigungsausgaben müssen, so mahnen die Bischöfe, „vom Ziel der Sicherheit und des Friedens für die Menschen und nicht von kommerziellen Interessen geleitet werden“. Außerdem müsse die EU „die Sicherheits- und Verteidigungspolitik mit der Klarheit kommunizieren, dass Frieden - und nicht Aufrüstung oder rüstungsindustrielle Wettbewerbsfähigkeit - das übergeordnete Ziel ist“. Die Comece fordert auch, an einer übergreifenden „Europäischen Friedensstrategie“ zu arbeiten, „als Aktualisierung der Globalen Strategie der EU und Ergänzung des Strategischen Kompasses der EU“.

(vatican news – sk)