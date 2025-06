Ölraffinierie in Esmeraldas (AFP or licensors)

Ecuador: Salesianer helfen Fischern in Not

Die Ordensleute verteilten Arbeits-Kits an Fischer, die durch das vor einigen Monaten aufgetretene Leck an einer Ölpipeline in der Provinz Esmeraldas im Nordwesten Ecuadors betroffen sind. Der Rohrbruch vom 13. März führte zu einer massiven Ölverschmutzung des gleichnamigen Flusses, der dieser Region ihren Namen gibt. Das ausgelaufene Öl gelangte bis in den Pazifischen Ozean.

Wie die Nachrichtenagentur Fides erinnerte, lebt die Mehrheit der lokalen Bevölkerung vom Fischfang – ein Wirtschaftszweig, der auch Monate nach dem Unglück kaum wieder in Gang kommt. Laut den Behörden sind noch heute über eine halbe Million Menschen von der Umweltkatastrophe betroffen: Bereits im März führte die durch das Öl verursachte Wasserkrise zu Rationierungen und zur Nutzung von Wasserreserven. In den letzten Wochen haben viele Fischer Schwierigkeiten, ihre Arbeit wieder aufzunehmen, da das ausgetretene Öl ihre Ausrüstung beschädigt hat. Nur wenig später wurde das Gebiet zusätzlich von einem Erdbeben erschüttert, das weitere Zerstörung brachte. Die Missionare haben nun über die Salesianische Stiftung „Progetto Costa Nord" und die Kampagne des Salesianerinspektorates für Ecuador „Insieme per Esmeraldas" (Gemeinsam für Esmeraldas) in der vergangenen Woche Fischerei-Kits und Baumaterialien an die vom Ölunfall und dem jüngsten Erdbeben betroffenen Gebiete verteilt. Darüber berichtete die salesianische Nachrichtenagentur ANS. Hilfsgüter für Fischer und Erdbebengeschädigte Dank der Unterstützung der Salesianischen Missionsprokur in Irland und der aktiven Mitarbeit der Salesianischen Werke in Ecuador wurden die Hilfsgüter an mehrere Fischereigruppen an den Ufern von Santa Cruz und im Viertel Santa Martha II übergeben. Die Kits enthalten grundlegende Werkzeuge für den Fischfang im kleinen Rahmen, wie Netze, Haken, Seile, Sicherheitsausrüstung und weiteres Zubehör. Zeitgleich erhielten Familien, die vom starken Erdbeben am 25. April betroffen waren, Baumaterialien für den Wiederaufbau ihrer Häuser. Die begünstigten Familien stammen aus den Vierteln Santa Martha und 5 de Junio, wo das Beben erhebliche strukturelle Schäden an zahlreichen Wohngebäuden verursachte. (fides – cs)

