Assisi: Sonderzug zur Acutis-Heiligsprechung im September

Am 7. September wird der italienische Teenager Carlo Acutis auf dem Petersplatz heilig gesprochen. Sein Grab ist - auf eigenen Wunsch - im italienischen Wallfahrtsort Assisi. Die umbrische Stadt bietet zur Heiligsprechung einen Sonderzug nach Rom - Stehplätze sind noch verfügbar.

„Nach Bekanntgabe des neuen Heiligsprechungs-Datums für Carlo durch Papst Leo XIV. haben wir sofort die Organisation wieder aufgenommen, um etwa 800 Pilgerinnen und Pilger für die Zeremonie zum Petersplatz zu bringen", erklärt der für Seelsorge zuständige Vikar der Diözese Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino, Antonio Borgo, in einer Pressemitteilung seines Bistums diesen Montag.

Die Heiligsprechung war ursprünglich für Ende April geplant gewesen; aufgrund des Todes von Papst Franziskus am Ostermontag wurde sie verschoben. Der neue Papst, Leo XIV., hatte im Juni dann als neuen Termin für Carlo Acutis den 7. September verkündet. Heiliggesprochen werden soll auch Pier Giorgio Frassati, ein weiterer junger Seliger, an diesem Datum. Dazu Vikar Borgo: „Es wird ein Moment der Gnade sein, auf den wir uns schon vorbereitet hatten, den der frühzeitige Tod von Papst Franziskus jedoch nur verschoben hat. Nun nehmen wir unseren Weg mit Enthusiasmus wieder auf - wohl wissend, dass zahlreiche Menschen Carlo verehren, der gemeinsam mit Pier Giorgio Frassati zur Ehre der Altäre erhoben wird. Mit den beiden wird die Kirche zwei große Vorbilder und Glaubenszeugen für die Jugend haben."

Frassati (links) und Acutis (rechts)

„Wohl wissend, dass zahlreiche Menschen Carlo verehren, der gemeinsam mit Pier Giorgio Frassati zur Ehre der Altäre erhoben wird. Mit den beiden wird die Kirche zwei große Vorbilder und Glaubenszeugen für die Jugend haben“

Noch Stehplätze im Pilgerzug Assisi-Rom verfügbar

Einige Stehplätze im Pilgerzug von Assisi nach Rom gibt es laut Aussage des Bistums noch - die Anmeldung ist bis 31. Juli per Email an canonizzazionecarloacutis@diocesiassisi.com möglich. Weitere Details zur Abfahrts-/und Ankunftszeit sowie Organisation soll es später geben. Um stets informiert zu sein, empfiehlt das Bistum einen Blick auf die offizielle Internetseite: www.diocesiassisi.it oder auf die Internetseite der Kirche, in der Carlo in Assisi aufgebahrt ist: www.assisisantuariospogliazione.it.

„Nach Bekanntgabe des neuen Heiligsprechungs-Datums für Carlo durch Papst Leo XIV. haben wir sofort die Organisation wieder aufgenommen, um etwa 800 Pilgerinnen und Pilger für die Zeremonie zum Petersplatz zu bringen“

Neue Termine für unsere Radio-Akademie zu Carlo Acutis

Der Italiener Carlo Acutis, der als Teenager an Blutkrebs starb, sollte ursprünglich am 27.4.2025 heilig gesprochen werden. In der Radio-Akademie „Carlo Acutis – Ein Heiliger unsrer Zeit" hat sich Stefanie Stahlhofen auf die Spuren des neuen Heiligen begeben; gesendet wurden im April aufgrund des Todes von Papst Franziskus nur die erste und die zweite Folge. Die Folgen drei und vier werden aktualisiert und laufen am Sonntag, 31.8.2025 in unserer Abendsendung; Folge vier dann am Montag nach der Heiligsprechung, am 8.9.2025.

(pm/vatican news - sst)