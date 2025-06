Kenia: Ermordeter Priester beigesetzt

Betende in einer Kirche in Nairobi im April dieses Jahres

Der ermordete Priester Alloyce Cheruiyot Bett ist am Montag beigesetzt worden. An dem Requiem, das in der Kathedrale von Eldoret gefeiert wurde, nahmen Hunderte von Menschen teil.

Der 33-Jährige Bett war am 22. Mai im Kerio-Tal nach einer Messfeier im Dorf Kabien erschossen worden. In seiner Predigt in Eldoret beklagte Bischof Dominic Kimengich die unsichere Lage im Kerio-Tal. Dort hat die anhaltende Gewalt kürzlich auch einige Missionsschwestern dazu gezwungen, ihre Einrichtungen aufzugeben. Betts Mörder müssten zur Rechenschaft gezogen werden“, forderte der Bischof.

Ruf nach staatlicher Untersuchungskommission

Eine Gruppe von Senatoren in der Hauptstadt Nairobi setzte sich derweil für die Einrichtung einer staatlichen Untersuchungskommission ein, um die Morde an katholischen Priestern zu untersuchen. Ein Phänomen, das laut den Senatoren „seit Jahrzehnten andauert und mehrere ungelöste Fälle umfasst, was die Besorgnis der Bevölkerung schürt“. Was im Kerio-Tal geschehe, so die Senatoren weiter, „ist ein Zeichen für ein Muster gezielter Gewalt, das vom Staat weitgehend ignoriert wurde“.

(fides – sk)