Afrikanische Bischöfe: Die Kirche wächst, aber die Region leidet

Die afrikanische Bischofskonferenz plant Ende Juli ihre Vollversammlung. Die Kirche in Afrika wächst zwar, aber nicht ohne Herausforderungen: Die Region leide unter Konflikt und Instabilität. Die Versammlung der afrikanischen Bischöfe ist besonders dem synodalen Weg verpflichtet.

Die katholischen Bischöfe in Afrika haben die Notwendigkeit einer „gemeinsamen Vision“ für ein glaubwürdiges Zeugnis von „Hoffnung, Versöhnung und ganzheitlicher Entwicklung“ auf dem Kontinent als Schwerpunkt ihrer 20. Vollversammlung gesetzt, die vom 30. Juli bis zum 4. August in Ruanda stattfinden soll.

In einem Konzeptpapier zur Vollversammlung, aus dem die Agentur aciafrica zitiert, erläutert die Leitung des Symposiums der Bischofskonferenzen von Afrika und Madagaskar (SECAM) die Hintergründe dieses Motivs und liefert einen Überblick über die Themen der Versammlung unter dem Thema „Christus, Quelle der Hoffnung, der Versöhnung und des Friedens. Die Vision der Kirchenfamilie Gottes in Afrika für die nächsten 25 Jahre (2025-2050)“.

Eine gemeinsame Vision

Die Bischöfe diagnostizieren, dass die katholische Kirche in Afrika zwar „an Zahl und Vitalität weiter wächst“, der Kontinent aber „durch anhaltende Konflikte, politische Instabilität, Putsche und weitverbreitetes menschliches Leid tief verwundet ist, so dass Millionen von Menschen vertrieben werden, traumatisiert sind oder ohne Hoffnung leben.“ Die Kirche in Afrika stehe „vor der dringenden Aufgabe, prophetisch und seelsorgerlich auf diese Realitäten zu reagieren.“

„Es besteht ein dringender Bedarf an einer gemeinsamen Vision, die die Kirche in Afrika zu einem glaubwürdigen Zeugnis der Hoffnung, der Versöhnung und der ganzheitlichen Entwicklung führen wird“, stellen die Bischöfe fest und fügen hinzu, dass die erforderliche „gemeinsame Vision in der Synodalität verwurzelt, von den gelebten Erfahrungen der Menschen geprägt und in der Lage sein wird, den Kontinent in den nächsten 25 Jahren zu verändern“.

Das Hauptziel der 20. Vollversammlung liege darin, „eine kohärente und prophetische Vision für die Kirche in Afrika für die nächsten 25 Jahre zu definieren und zu verabschieden, insbesondere als Antwort auf die dringenden Bedürfnisse des Kontinents nach Frieden, Gerechtigkeit, Heilung und ganzheitlicher menschlicher Entwicklung“.

Tagungsort symbolisch und strategisch

Die SECAM-Leitung würdigt die Wahl Ruandas als Tagungsort der 20. Vollversammlung an – eines Landes, das zur regionalen Vereinigung der Bischofskonferenzen Zentralafrikas (ACEAC) gehört. „Die Wahl der ACEAC-Region als Tagungsort bietet der Kirche in Afrika und ihren Inseln eine bedeutsame Gelegenheit, ihre tiefe Solidarität mit der Kirche und den Völkern der Region der Afrikanischen Großen Seen zu bekunden.“

Die Region leide seit langem unter tiefgreifenden sozialen, politischen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten, so das Papier; die ACEAC-Länder hätten „mit anhaltender politischer Instabilität, Korruption und zivilen Unruhen zu kämpfen“. Die Wahl Ruandas sei daher „sowohl symbolisch als auch strategisch“, das Land ein „Ort, an dem die Kirche als verwundete Heilerin über ihre Mission nachdenken kann, ein Zeichen der Versöhnung und ein Baumeister des dauerhaften Friedens zu sein“.

Die SECAM-Delegierten sollen auch „erkennen“, wie sich das Volk Gottes in Afrika „aktiver und glaubwürdiger für Friedenskonsolidierung, Heilung nach Konflikten und Dialog einsetzen kann“. Sie werden bei der Vollversammlung in Kigali die Aufgabe aufgreifen, die die mehrjährige XVI. Generalversammlung der Bischofssynode zur Synodalität, den katholischen Bischöfen in Afrika übertragen hat. Sie hatte die katholischen Bischöfe Afrikas aufgerufen, „die theologische und pastorale Unterscheidung in der Frage der Polygamie zu fördern“ und „die Begleitung von Menschen in polygamen Partnerschaften, die zum Glauben kommen“, zu fördern.

Im Zeichen der Synodalität

Während der Sitzung der Synode zur Synodalität im Oktober 2024 stellte der Präsident der SECAM, Kardinal Fridolin Ambongo, einen „Vier-Phasen-Plan“ vor, auf den sich die katholischen Bischöfe in Afrika geeinigt haben, um die Herausforderung der Polygamie auf dem Kontinent anzugehen: Laut dem Konzept sollen die SECAM-Delegierten auf der Vollversammlung in Kigali „das pastorale Dokument über polygame Partnerschaften als Teil der Antwort der Kirche auf die komplexen sozialen Realitäten bewerten und annehmen“.

Die Delegierten der Vollversammlung sollen außerdem „die Reflexion über Synodalität, missionarische Jüngerschaft und Inkulturation in einem verwundeten und pluralen Afrika vertiefen“. Ein weiteres spezifisches Ziel der bevorstehenden Vollversammlung ist laut Konzeptpapier „die Erneuerung und Umstrukturierung der Leitung und der Mechanismen der SECAM angesichts der bevorstehenden Herausforderungen“.

Zu den erwarteten Teilnehmern der 20. Vollversammlung der SECAM gehören Kardinäle, Erzbischöfe und Bischöfe aus den acht SECAM-Regionen, Beamte des Vatikans, Vertreter anderer katholischer Bischofskonferenzen des Kontinents, Vertreter von Theologen, Orden und Laien, Experten für Friedenskonsolidierung und ökumenische Beobachter und Medienvertreter.

Zu den geplanten Aktivitäten gehören eine Eröffnungsfeier am 31. Juli, thematische Präsentationen, Gruppenarbeit, eine „geschlossene Sitzung“ für SECAM-Mitglieder und eine Abschlussfeier; im Konzept für die Vollversammlung ruft die SECAM-Leitung „alle Mitglieder der SECAM und darüber hinaus auf, mit uns im Gebet, in der Unterscheidung und in der Hoffnung zu gehen“.

(aciafrica – lv)