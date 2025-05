Wir haben einen Papst: Politische Reaktionen

Von Donald Trump über Ursula von der Leyen und Wladimir Putin: Reaktionen der politischen Welt auf die Wahl des ersten US-amerikanischen Papstes der Geschichte, Leo XIV.

US-Präsident Donald Trump gratulierte dem neuen Papst mit den Worten: „Welch eine Freude und eine große Ehre für unser Land!" Er freue sich darauf, Papst Leo XIV. kennenzulernen. „Es wird ein bedeutsamer Moment sein!“, so Trump auf seiner Plattform Truth Social. US-Vizepräsident J.D. Vance, ein Katholik, schrieb, er sei sicher, „Millionen amerikanischer Katholiken und anderer Christen werden für seine erfolgreiche Arbeit an der Spitze der Kirche beten“. Kurz vor dem Tod von Papst Franziskus hatte Vance als letzter Staatsmann das Kirchenoberhaupt im Vatikan besucht.

„Wir sind zuversichtlich, dass Papst Leo XIV. seine Stimme auf der globalen Bühne nutzen wird, um unsere gemeinsamen Werte zu fördern“

„Wir wünschen uns, dass sein Pontifikat von Weisheit und Stärke geleitet sein wird, indem er die katholische Gemeinschaft durch seinen Einsatz für Frieden und Dialog ermutigt", erklärten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Antonio Costa in ihren Glückwünschen an den neuen Papst. „Wir sind zuversichtlich, dass Papst Leo XIV. seine Stimme auf der globalen Bühne nutzen wird, um unsere gemeinsamen Werte zu fördern und die Einheit im Streben nach einer gerechteren und mitfühlenderen Welt zu unterstützen", schrieben sie in einer in Brüssel veröffentlichten Reaktion.

„Anker für Gerechtigkeit und Versöhnung"

Gratulationen kamen auch aus Deutschland und Frankreich. „Durch Ihr Amt geben Sie in diesen Zeiten großer Herausforderungen Millionen von Gläubigen weltweit Hoffnung und Orientierung", erklärte der neue deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) unmittelbar, nachdem der Name des neuen Papstes verkündet wurde. „Für viele Menschen sind Sie ein Anker für Gerechtigkeit und Versöhnung. In Deutschland blicken die Menschen mit Zuversicht und positiver Erwartung auf Ihr Pontifikat." Er wünsche dem Papst für die vor Ihnen liegenden Aufgaben „viel Kraft, Gesundheit und Gottes Segen".



Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprach von einem „historischen Moment" für die katholische Kirche und ihre Millionen von Gläubigen. „An Papst Leo XIV. und an alle Katholiken in Frankreich und der ganzen Welt richte ich eine brüderliche Botschaft. Möge dieses neue Pontifikat an diesem 8. Mai Frieden und Hoffnung bringen", so Macron.

Selenskyj hofft auf Unterstützung

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wünscht dem neuen Papst „Weisheit, Inspiration und Kraft - spirituell und körperlich - für die Erfüllung seiner edlen Mission". Selenskyj fügte auf der Online-Plattform X hinzu, die Ukrainer hofften auf eine „weitere moralische und spirituelle Unterstützung des Vatikans bei den Bemühungen der Ukraine, die Gerechtigkeit wiederherzustellen und einen dauerhaften Frieden zu erreichen".

Putin: Konstruktiver Dialog mit Vatikan

In Moskau äußerte sich auch Russlands Präsident Wladimir Putin: „Ich bin mir sicher, dass sich der konstruktive Dialog und die Interaktion zwischen Russland und dem Vatikan auf der Grundlage der christlichen Werte, die uns vereinen, weiterentwickeln werden."

Auch Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni gratuliert dem neuen Papst Leo XIV.. In einer von Konflikten und Unruhen geprägten Zeit seien dessen ersten Worte von der Loggia des Petersdoms ein kraftvoller Aufruf zu Frieden, Brüderlichkeit und Verantwortung. „Ein spirituelles Erbe, das dem von Papst Franziskus eingeschlagenen Weg folgt und auf das Italien mit Respekt und Hoffnung blickt", so Meloni am Donnerstagabend.

(agenturen – gs)