USA: Junge Leute sollen gegen Klimakrise „vorangehen“

Die US-Bischöfe fordern junge Menschen auf, bei der Bewältigung der Klimakrise „voranzugehen“. Das schreiben sie in einem Brief zum 10. Jahrestag der Enzyklika „Laudato si'“ des verstorbenen Papstes Franziskus.

„Das heilige Geschenk der Schöpfung ist bedroht“, schreiben die Bischöfe. „Klimawandel und Umweltzerstörung halten viele Menschen in Armut gefangen, oft in Gemeinschaften, die bereits von der Gesellschaft ausgeschlossen sind.“ Klimawandel, der Verlust der biologischen Vielfalt und industrielle Verschmutzung bedrohten die Lebensgrundlagen und die Ernährungssicherheit von Menschen in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt.

Trump wird nicht erwähnt

Die Bischöfe gehen nicht explizit auf die Politik der neuen Regierung von Präsident Donald Trump ein, der unter anderem den Ausstieg der USA aus dem internationalen Klimaabkommen angekündigt hat. Doch sie mahnen: „Wenn wir mit den Gaben unseres Schöpfers nicht sorgfältig umgehen, zeigen wir unsere Blindheit gegenüber der Art und Weise, wie wir alle miteinander verbunden und voneinander abhängig sind.“

Junge Menschen könnten „als Katalysatoren der Hoffnung den Weg weisen“, so die Bischöfe weiter. „Sie haben die Fähigkeit, sich zu organisieren und einen Wandel herbeizuführen, der über Generationen hinweg Bestand haben wird“. Den Volltext der Enzyklika Laudato si' von Papst Franziskus finden Sie hier.

(ucanews – sk)