Südsudan: Bischof ruft nach Mord zu Gewaltlosigkeit auf

Schäfer in schwierigen Zeiten: Eduardo Hiiboro Kussala in seiner Diözese

Nach einem erneuten Mord in einer Pfarrei im Südsudan äußert sich der Bischof der Diözese. Er stellt klar: Solche Taten dienen niemandem.

Mit Angriffen auf unschuldiges Leben nutze man niemandem – und jeder solcher Angriff sei eine schwere Sünde, eine „Verletzung unserer kollektiven Menschlichkeit“. Mit diesen Worten verurteilte der Bischof der südsudanesischen Diözese Tombura-Yambio Barani Eduardo Hiiboro Kussala den Mord an einem jungen Mann aus seiner Gemeinde. Das berichtet die Nachrichtenagentur Fides.

Den Berichten zufolge ereignete sich der Mord am Donnerstag in der Mariahilf-Pfarrei im südsudanesischen Bundesstaat Tombura. Das Opfer hieß Paul Tamania, ein junger Gläubiger, der sich, wie lokale Quellen berichten, für die Jugend und den Frieden in der Region engagiert habe. Er war in der Gemeinde für die Aufnahme von Binnenflüchtlingen zuständig, die vor Gewalt im Südsudan geflohen waren.

Zufluchtsort, kein Schlachtfeld

Bischof Hiiboro Kussala forderte das sofortige Ende solcher Angriffe. „Die Kirche ist kein Schlachtfeld, sondern ein Zufluchtsort, zu dem die Menschen kommen, um den Frieden Gottes zu finden und nicht der Grausamkeit der Menschen“, sagte er.

Er wandte sich in einer Ansprache an die Täter: „Ihr dient nicht eurem Volk oder eurer Sache, ihr zerstört eure Brüder. Wählt den Frieden. Legt eure Waffen nieder“. Der Bischof appellierte an die Autoritäten, die Täter vor Gericht zu bringen und für die Sicherheit in der Region zu fordern.

Der Mord an Tamania ist nicht der erste in dieser Pfarrei: Im Dezember vergangenen Jahres war in denselben Räumen der Chorleiter der Pfarrei ermordet worden. Beide Fälle werden derzeit von den örtlichen Behörden untersucht.

(fides – lv)