Südkorea: Katholikenzahl wächst

Die Zahl der Katholiken in Südkorea wächst weiter. Das geht aus einer aktuellen Statistik der katholischen Bischofskonferenz des asiatischen Landes hervor.

Lesen Sie auch 22/04/2025 China würdigt „nützlichen Austausch” unter Papst Franziskus China hat die Kooperation mit dem Vatikan und den Annäherungskurs von Papst Franziskus gewürdigt.

Ende 2024 lag die Zahl der Katholiken im Land bei 5.997.654, was etwa 11,4 Prozent der nationalen Bevölkerung ausmacht, hält der Bericht mit dem Titel „2024 Statistics on the Catholic Church in Corea“ fest. Gegenüber 2023 sei die Zahl der getauften Katholiken bis in das Jahr 2024 hinein um 13,7 Prozent auf 58.348 gestiegen.

Wachsende Zahl von Katholiken

Die Zahl der weiblichen Katholiken habe mit 57 Prozent dabei die der männlichen Katholiken (43 Prozent) übertroffen. Etwa 27,5 Prozent der Katholiken seien 65 Jahre und älter, und etwa 16 Prozent sind unter 29 Jahre alt. Etwa 15 von 100 Katholiken in Südkorea nahmen im Jahr 2024 regelmäßig an der Sonntagsmesse teil.

Geistliche habe die katholische Kirche Südkoreas im Jahr 2024 5.751 gezählt, dies sei ein Anstieg von 30 gegenüber dem Vorjahr. Darunter sind zwei Kardinäle, 40 Bischöfe und 5.709 Priester. Insgesamt 5.578 von ihnen seien Koreaner und 131 Ausländer.

Zwei Kardinäle

Die meisten Priester seien zwischen 50 und 54 Jahre alt. Insgesamt lag der Anteil der Priester in den 40er und 50er Jahren bei 52,5 Prozent. Es gab 989 koreanische Missionare, die in 64 Ländern weltweit tätig waren. Darunter waren 254 Priester, 40 Mönche, 689 Nonnen und 6 Laienmissionare. Die Länder mit den meisten koreanischen Missionaren waren Vietnam (129), die Philippinen (74), Sambia (57), Japan (52), Indonesien (51), China (47), Peru (44), Bolivien (38) und Myanmar (36).

Beim bevorstehenden Konklave ist Lazarus You Heung-sik, der 2022 von Papst Franziskus zum Kardinal erhoben wurde, Papstwähler. Der Südkoreaner ist seit Juni 2021 Präfekt der Kleruskongregation. Der zweite südkoreanische Kardinal, Andrew Yeom Soo-Jung, war ehemals Erzbischof von Seoul (2012-2021). Er ist bereits über 80 Jahre und damit kein Papstwähler im Konklave.



(ucanews/Catholic Times of Korea/vatican news – pr)