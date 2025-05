Spanische Bischofskonferenz (ANSA)

Spanien: Diözesen verbessern Transparenz ihrer Webportale

39 Diözesen haben am Evaluierungsplan für institutionelle Webportale teilgenommen, der von der Autonomen Universität Barcelona in Zusammenarbeit mit dem Transparenzbüro der Bischofskonferenz gefördert wird. Die Initiative, die seit 2012 existiert und für das akademische Jahr 2024 bis 2025 aktualisiert wurde, verfolgt das Ziel, die Qualität und Zugänglichkeit der veröffentlichten Informationen in den Diözesen zu optimieren.

Die Ergebnisse der Evaluation zeigen eine positive Entwicklung: Der Gesamtdurchschnitt der Diözesen liegt bei 6,25 Punkten. 35 Diözesen haben die Bewertung bestanden, während die Diözesen Bilbao, Cartagena und Solsona sogar die Höchstpunktzahl erreichten. Das Projekt analysiert 34 vordefinierte Indikatoren, die über die Anforderungen des spanischen Transparenzgesetzes hinausgehen. Die Autonome Universität Barcelona hebt hervor, dass die Diözesen an Transparenz gewonnen haben und nun klare, zugängliche und nützliche Informationen bereitstellen, die einen besseren Einblick in die Funktionsweise der kirchlichen Einrichtungen in Spanien ermöglichen. Ausweitung des Evaluierungsprozesses geplant Der Prozess ist noch nicht abgeschlossen – die Initiative sieht vor, die Evaluation auf alle Diözesen auszuweiten. Die aktuellen Ergebnisse sind bereits auf dem entsprechenden Portal einsehbar. Selbstevaluierung für langfristige Qualitätssteigerung Die Studie ist Teil eines gemeinsamen Forschungsprojekts zwischen Universität und Gesellschaft. Neben der externen Bewertung gibt es eine Phase der Selbstevaluierung, die den Diözesen ermöglicht, ihre Daten weiter zu verbessern und das Qualitätssiegel Infoparticipa zu erhalten. Mit diesem Programm setzen die spanischen Diözesen ein klares Zeichen für Transparenz und schaffen bessere Zugänglichkeit zu kirchlichen Informationen – ein Schritt hin zu mehr Nachvollziehbarkeit und Offenheit für Gläubige und Interessierte. (sir - mg)