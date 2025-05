Spanien: Kirche wirbt für Reli-Unterricht

Die spanischen Bischöfe haben diese Woche eine Werbekampagne für den Religionsunterricht lanciert.

Sie steht unter dem Motto „Es gibt so viele Gründe – schreib dein Kind in Reli ein“ und gibt Eltern Informationen zum Religionsunterricht an die Hand. Die Kampagne will auf „Falschinformationen“ antworten, die ein falsches Bild vom Fach Religion an Schulen gezeichnet hätten.

Nach jetzigem Stand sind Schulen rechtlich dazu verpflichtet, Religionsunterricht anzubieten; für die Schüler ist er allerdings kein Pflichtfach. Die Zahl der Schüler, die das Angebot annehmen, sinkt jedes Jahr. Die Bischofskonferenz kämpft für die Erhaltung des Religionsunterrichts an den Schulen; darüber kommt es mit der Regierung des sozialistischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez häufig zum Streit.

(sir – sk)