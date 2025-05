Rumänien: Bischöfe begrüßen Wahl von Dan

Der gewählte Präsident werde in die richtige Richtung gehen, sagen die katholischen Bischöfe: Europa, Demokratie, Freiheit und Solidarität.

Die katholischen Bischöfe haben die Wahl des proeuropäischen Präsidentschaftskandidaten Nicușor Dan begrüßt. Das geht aus einer Pressemitteilung der rumänischen Bischofskonferenz hervor, die Kardinal Lucian Mureșan heute veröffentlichte – einen Tag nach der offiziellen Bestätigung der Wahl durch das rumänische Verfassungsgericht. Die Wahl sehen sie als einen Schritt in die richtige Richtung: in die „Europas, der demokratischen Werte und einer Gesellschfat, die auf der Achtung der Person, der Freiheit und der Solidarität beruht.“

Europa sei eine „Familie von Nationen“ – und zwar nicht nur durch Verträge, sondern aufgrund „einer gemeinsamen Vision der Menschenwürde“. Mureșan, griechisch-orthodoxer Großerzbischof von Făgraș und Alba Iulia, erinnert an den Beitrag der katholischen Kirche zur Herausbildung eines europäischen Bewusstseins der Rumänen durch Bildung, Kultur und Glauben.

2025 – einem Märtyrer gewidmet

Dass der rumänische Staat das Jahr 2025 dem seliggesprochenen Kardinal Iuliu Hossu gewidmet hat, sei außerdem eine „Geste edler moralischer Wiedergutmachung, eine klare Annahme der Vergangenheit und eine geistliche Investition in die Gegenwart und Zukunft unseres Landes“.

Hossu hatte sich gegen die von den Kommunisten angestrebte Trennung der rumänischen griechisch-katholischen Kirche von Rom gewehrt und war seit 1948 bis zu seinem Tod 1970 in Arrest gewesen. Papst Paul VI. hatte ihn 1969 zum Kardinal in pectore ernannt – ein Kardinal, dessen Name zum Schutz nicht publik wird.

Der Metropolit von Bukarest, Aurel Percă, versicherte dem gewählten Präsidenten Dan außerdem die Bereitschaft der römisch-katholischen Kirche, „im Geiste des Dialogs und des gegenseitigen Respekts mit den staatlichen Institutionen für das Gemeinwohl zusammenzuarbeiten und den sozialen Frieden, die Solidarität und die Gerechtigkeit zu fördern.“

