Pakistan: Präsident unterzeichnet Gesetz gegen Kinderehen

Ein Gesetz gegen Kinderehen hat Präsident Asif Ali Zardari am Freitag mit seiner Unterschrift in Kraft gesetzt. Zuvor hatten mehrere einflussreiche islamische Gruppen den Text vehement kritisiert.

Lesen Sie auch 29/05/2025 Indonesien: Gericht verpflichtet Staat zur Finanzierung privater Schulen Das indonesische Verfassungsgericht hat am 27. Mai entschieden, dass der Staat künftig die Grundbildung auch an privaten Schulen finanzieren muss. Die auf Asien spezialisierte ...

Die neue Regelung gilt vorerst nur im pakistanischen Hauptstadtterritorium Islamabad. Demnach dürfen muslimische Verantwortliche nur dann eine Trauung vollziehen, wenn beide Partner mindestens 18 Jahre alt sind. Menschenrechtler hoffen, dass sich die Vorgabe landesweit durchsetzt. Pakistan hat ein föderales System mit einer Zentralregierung und Provinzen mit eigenen Regierungen und Parlamenten.

Die meisten gehen nicht zur Schule

29 Prozent der Mädchen in Pakistan werden nach Angaben des Kinderhilfswerks Unicef vor ihrem 18. Geburtstag verheiratet. Pakistan habe damit in Südasien nach Indien und Bangladesch die höchste Zahl an Kinderbräuten. Mindestens ein Drittel der Betroffenen in der Region wird den Angaben zufolge vor Erreichen der Volljährigkeit schwanger. Die meisten gehen nicht zur Schule.

(kna - cs)