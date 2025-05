Nigeria: Gebete für verunglückte Kapuziner

Ein tragischer Autounfall in Nigeria fordert sieben Opfer. Die nigerianischen Kapuziner rufen zum Gebet auf.

Bei einem Autounfall in Nigeria sind sieben Kapuziner gestorben, sechs weitere sind verletzt worden. Das geht aus einer Pressemitteilung des Kapuzinerordens in Nigeria hervor, aus der die Agentur ACI Africa zitiert. Dem Kapuziner John-Kennedy Anyanwu zufolge hatten sich die dreizehn Ordensmänner am Samstagabend von einer Kirche im Bundestaat Enugu auf den Weg nach Obudu im Bundesstaat Staat Cross River gemacht, als sich der tödliche Unfall ereignete.

Die tödlich verunglückten Ordensmänner sind Somadina Ibe-Ojuludu, Chinedu Nwachukwu, Marcel Ezenwafor, Gerald Nwogueze, Kingsley Nwosu, Wilfred Aleke und Chukwudi Obueze. Die übrigen Kapuziner befinden sich in ärztlicher Behandlung. Der Orden ruft zu Gebeten für die verstorbenen Mitbrüder auf.

(aci africa – lv)