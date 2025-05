Terror im Südosten Nigerias: Geistliche und Gläubige leben in ständiger Angst

In Nigerias südöstlichem Bundesstaat Imo eskaliert die Gewalt. Entführungen, Organhandel und die gewaltsame Besetzung von Land sind inzwischen an der Tagesordnung. Diesen traurigen Stand der Dinge beschreibt Pater Anthony Njoku bei einer Pressekonferenz, die auf die unsichere Lage im Südosten des westafrikanischen Landes aufmerksam machen will.

Lesen Sie auch 11/04/2025 Nigeria: „Christentum wächst astronomisch“ Trotz anhaltender Verfolgung wächst die Zahl der Christen im Norden von Nigeria „geradezu astronomisch“. Das erklärte Bischof Habila Daboh aus Zaria im Bundesstaat Kaduna gegenüber ...

„Diese Schrecken sind keine bloßen Nachrichtenmeldungen mehr – sie sind bittere Realität. Unsere Priester und Gläubigen leiden, und der Schmerz wird immer größer“, zog Pater Njoku in der Kathedrale in Owerri, der Hauptstadt des Bundesstaates Imo, Bilanz. Laut Meldung des Nachrichtendienstes Fides vom 5. Mai, nahmen an der Pressekonferenz unter anderem der Erzbischof von Owerri, Lucius Iwejuru Ugorji, und sein emeritierter Vorgänger Anthony John Valentine Obinna teil.



Priester und Ordensleute im Visier

Besonders stark betroffen ist der Klerus: Zwischen 2015 und 2025 wurden in den Diözesen Ahiara, Okigwe, Orlu und Owerri mehr als 50 Priester und Ordensleute entführt – wobei Okigwe mit 47 Fällen trauriger Spitzenreiter ist. Zwei der Entführungen endeten tödlich: Pater Cyriacus Onunkwo wurde am 1. September 2017 in Orlu verschleppt und ermordet; Pater Tobias Chukwujekwu Okonkwo am 26. Dezember 2024 in seinem Auto erschossen, als er gerade auf der Schnellstraße Onitsha-Owerri unterwegs war.



Laut Pater Njoku gehen viele der Angriffe auf das Konto von mutmaßlichen Fulani-Hirten, die mit zunehmender Brutalität vorgehen. „Es ist ein Albtraum, den niemand erleben sollte – erst recht nicht unsere Gemeinde“, so der Geistliche.



Die Untätigkeit des Staates

Starke Kritik äußerte er am fehlenden Eingreifen der staatlichen Sicherheitskräfte: „Ob es nun an mangelnder Ausrüstung, fehlender Kompetenz oder politischem Desinteresse liegt – unsere Sicherheitskräfte sind dem Bösen offenbar nicht gewachsen. Ihre Untätigkeit angesichts der weit verbreiteten Gewalt ist alarmierend,“ stellte der nigerianische Pater fest.



Die katholische Kirche fordert die nigerianische Regierung nun mit Nachdruck zum Handeln auf, um die Bevölkerung in Imo und anderen betroffenen Regionen besser zu schützen.



(fides – skr)