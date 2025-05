Myanmar: „Helfen Sie uns”

Etwa sechs Wochen nach dem verheerenden Erdbeben ruft die Ortskirche zu weiterer internationaler Unterstützung auf. Vom neuen Papst erhofft sie sich Friedensbemühungen.

„Wir erneuern einen dringenden Appell: Helfen Sie uns, unsere kirchlichen Gemeinschaften in Mandalay wieder aufzubauen“, zitiert Fides den Generalvikar von Mandalay, Pater Peter Kyi Maung. Die Erzdiözese war von dem Erdbeben Ende März stark betroffen. Kirchengebäude und pastorale Strukturen müssten „dringend repariert und wiederhergestellt werden. Wir appellieren demütig an unsere große Glaubensfamilie, uns großzügig zu unterstützen“, heißt es in der Mitteilung weiter. Es brauche sichere Räume für Gemeindeaktivitäten, den Katechismus und die Liturgie.

Hoffnung auf Friedenseinsatz

Vom neuen Papst Leo XIV. erhofft sich Myanmars katholische Kirche, dass er die Friedensbemühungen für das vom Bürgerkrieg zerrüttete Land unterstützen möge. Kardinal Charles Maung Bo von Yangon, der auch am Konklave in Rom teilgenommen hat, berichtete, er habe Leo XIV. gebeten „uns nicht zu vergessen“ und nach Myanmar eingeladen. Die Papstwahl ist laut Kirchenvertretern in Myanmar auch von vielen Nicht-Katholiken mit großem Interesse verfolgt worden.

Nach dem Beben

Sechs Wochen nach dem Erdbeben ist die humanitäre Lage in Myanmar weiter dramatisch. Viele Infrastrukturen sind zerstört, und es gibt keine flächendeckende medizinische Hilfe und Versorgung mit Trinkwasser und Lebensmitteln. Viele Menschen, deren Unterkünfte zerstört wurden, leben nach wie vor auf der Straße. Erschwert wird die Lage durch den Wegfall von US-amerikanischen Hilfen sowie die kriegerischen Auseinandersetzungen im Bürgerkrieg.

(ucanews – pr)