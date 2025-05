USA: Bischöfe verurteilen „antisemitischen Hass“

Yaron Lischinsky and Sarah Lynn Milgrim waren Mitarbeiter der israelischen Botschaft in Washington

Nach dem Mord in Washington an einem jungen Paar, das für die israelische Botschaft arbeitete, rufen die US-Bischöfe zum Gebet auf.

Der Kardinal von Washington, Robert W. McElroy, verurteilte den Mord als „einen Akt des antisemitischen Hasses und des Todes“. Die katholische Gemeinschaft von Washington und des Staates Maryland sei den Angehörigen der Ermordeten sowie der jüdischen Gemeinschaft und dem Volk Israel „in Gebet, Schock und Solidarität“ nahe.

„Dass diese abscheulichen Morde unmittelbar vor dem Jüdischen Museum der Haupstadt stattfanden, ist ein Angriff auf unser soziales Gefüge“, so Kardinal McElroy. „Lasst uns unsere Gebete und unser Engagement vertiefen, um den Hass in unserer Mitte auszurotten, wann und wo immer er auftaucht.“

Sie wollten sich nächste Woche verloben

Sarah Lynn Milgrim und Yaron Lischinsky hatten gerade eine Veranstaltung im Jüdischen Museum von Washington verlassen, als sie aus nächster Nähe erschossen wurden. Das junge Paar wollte sich nächste Woche in Jerusalem verloben. Des Mordes verdächtig ist ein Mann aus Chicago, der nach der Tat „Free Palestine“ gerufen haben soll. Er wurde festgenommen.

Auch Bischof Michael F. Burbidge aus Arlington (Virginia) rief zum Gebet auf. Er zitierte Papst Leo XIV. mit den Worten: „Der Frieden beginnt bei jedem von uns, in der Art und Weise, wie wir andere betrachten, anderen zuhören und über andere sprechen“.

„Die katholische Gemeinschaft in New York erneuert heute ihre Entschlossenheit, den Antisemitismus auszurotten“

Der New Yorker Kardinal Timothy Dolan sprach in einem Beitrag auf X von „großer Trauer und Entsetzen“. „Wir empfehlen die Ermordeten der Barmherzigkeit Gottes und schließen uns ihren Familien, Freunden und der gesamten jüdischen Gemeinschaft an, die ihren sinnlosen und tragischen Verlust betrauern.“ Leider sei der Antisemitismus in den USA „noch immer allgegenwärtig, und die katholische Gemeinschaft in New York erneuert heute ihre Entschlossenheit, dieses Übel auszurotten“.

