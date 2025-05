Kenia: Zwei Priester ermordet – Erzbischof fordert Aufklärung

In Kenia sind zwei Priester ermordet geworden, einer mutmaßlich vergiftet, einer erschossen. Erzbischof Makuma verlangt die Aufklärung der Morde – und kritisiert den politischen Diskurs in seinem Heimatland.

Eine gründliche Untersuchung dieser Todesfälle, um die wahren Umstände und Motive aufzudecken – das fordert Maurice Muhatia Makumba, Erzbischof von Kisumu und Vorsitzender der Kenianischen Bischofskonferenz (KCCB), berichtet die Nachrichtenagentur fides. Er bezieht sich auf den Tod zweier katholischer Priester, die innerhalb weniger Tage getötet wurden. Nur so könne „die Sicherheit unserer Priester und aller Kenianer in Zukunft gewährleistet werden“.

Pater John Ndegwa Maina, Pfarrer der St.-Louis-Kirche in Igwamiti, war am 15. Mai im Krankenhaus an den Folgen einer mutmaßlichen Vergiftung gestorben. Er war im lebensbedrohlichen Zustand am Rande der Autobahn von Nakuru nach Nairobi gefunden worden. Vor seinem Tod gab er an, von Fremden entführt worden zu sein. Erzbischof Makumba bezeichnete den Fall als „einen schrecklichen Mord, für den sich die Verantwortlichen vor Gott verantworten müssen“.

Nicht auf die leichte Schulter nehmen

Pater Alloyce Cheruiyot Bett war am 22. Mai von Banditen im Kerio-Tal in Elgeyo Marakwet erschossen worden. Makumba zeigte sich „zutiefst beunruhigt, dass beide Todesfälle mit verschleierten bösartigen und mysteriösen Absichten geschehen sind.“ Durch solche Vorfälle entstehe „das Gefühl der Unsicherheit und Hilflosigkeit“, so der Erzbischof, „wir möchten den Tod dieser Diener Gottes verurteilen“.

Der Präsident der Bischofskonferenz drückte die „tiefe Bestürzung“ der kenianischen Bischöfe darüber aus, wie wenig wertvoll das Leben scheint – Morde würden auf die leichte Schulter genommen und im politischen Kampf leichtfertig eingesetzt. „Die Arbeit der katholischen Priester geht über den religiösen Dienst und die Evangelisierung hinaus. Sie erstreckt sich auch auf die Sorge für die Ausgegrenzten, die Vergessenen und die Kranken, um ihnen eine Hoffnung zu geben, die sie nicht enttäuscht“, schloss der Erzbischof.

(fides – lv)