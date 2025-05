Kambodscha: Buddhistische Mönche hoffen auf neuen Papst des Dialogs

Buddhistische Mönche in Kambodscha (AFP or licensors)

Führende Mönche in Kambodscha wünschen sich, dass auch der Nachfolger von Papst Franziskus starke interreligiöse Akzente setzt. Buddhisten und Christen sollten „weiterhin die Gelegenheit haben sollten, gemeinsam unterwegs zu sein“, sagte der ranghöchste Vertreter des Buddhismus in Kambodscha kürzlich bei einer Gedenkfeier in Phnom Penh.

Dies sei nicht nur Wunsch, sondern auch Verpflichtung, die sich aus der langen Freundschaft zwischen den Religionen ergebe, zitiert die Agentur ucanews den Mönch Yon Seng Yeath. Zusammen mit 41 weiteren Mönchen hatte er am 4. Mai das Apostolische Vikariat Phnom Penh besucht, um für den am Ostermontag in Rom verstorbenen Papst Franziskus zu beten.

Yeath erinnerte an die Beziehungen, die der verstorbene Papst Franziskus und seine Vorgänger Johannes Paul II. und Benedikt XVI. mit den buddhistischen Oberhäuptern in Kambodscha gepflegt hatten. „Die herzliche Beziehung zwischen Buddhisten und Christen wird auch während der Amtszeit eines neuen Papstes weiter gedeihen“, zeigte sich Yeath überzeugt. Der neue Papst müsse, so die Hoffnung, diesen interreligiösen Weg fortsetzen und die Bande des Dialogs und gegenseitigen Respekts stärken.

Yeath leitet als Rektor die Preah Sihanouk Raja Buddhist University und ist Vizeleiter der buddhistischen Verwaltung von Phnom Penh. Der apostolische Vikar von Phnom Penh, der französische Ordensmann Olivier Schmitthaeusler, dankte den Delegierten für ihr Zeichen des interreligiösen Mitgefühls. „Christen, Buddhisten und Muslime — alle sollten die Möglichkeit haben, gemeinsam unterwegs zu sein“, sagte Schmitthaeusler, der der Pariser Gesellschaft für Auslandsmissionen (MEP) angehört.

19. Januar 2023: Buddhistische Mönche aus Kambodscha in Audienz bei Papst Franziskus (ANSA)

Nach dem Tod von Papst Franziskus hielt die katholische Kirche in Phnom Penh tägliche Gedenkgebete ab. An ihnen namen auch Vertreter des kambodschanischen Kultusministeriums, hohe Regierungsbeamte, ausländische Diplomaten sowie islamische und protestantische Würdenträger teil.

Derzeit wählen 133 wahlberechtigte Kardinäle aus aller Welt im vatikanischen Konklave, das am 7. Mai in der Sixtinischen Kapelle begonnen hat, einen neuen Papst. Er folgt auf Papst Franziskus, der nach einem zwölf Jahre dauernden Pontifikat am Ostermontag verstorben ist.

(ucanews - gs)