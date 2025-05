Italien: Glaubensbekenntnis zum Nizäa-Konzil in Mailand entdeckt

Ein sechs Jahrhunderte altes Holztafel-Fragment mit dem frühchristlichen Glaubensbekenntnis, das aus den Papyrussammlungen der Katholischen Universität in Mailand stammt, gibt neue Einblicke in die Anfänge der Kirche und rückt das bevorstehende 1.700-jährige Jubiläum des Konzils von Nizäa in den Mittelpunkt, möglicherweise auch als Ziel einer Papst-Reise.

Lesen Sie auch 22/05/2025 Orthodoxe Kirchen würdigen Nizäa Orientalisch-orthodoxe Kirchen haben bei einem Kongress in Kairo das erste Ökumenische Konzil von Nizäa gewürdigt.

Ein unscheinbares, aber kultur- und religionsgeschichtlich bedeutsames Holzfragment aus dem 6. Jahrhundert n. Chr. hat die Aufmerksamkeit auf das 1700-jährige Jubiläum des Konzils von Nizäa gelenkt. Die Tafel, nicht größer als ein modernes Tablet, zeigt in griechischen, nur schwer entzifferbaren Kursivgroßbuchstaben Teile des frühchristlichen Glaubensbekenntnisses, das auch heute noch von den Gläubigen während der Messe gebetet wird.

„Wir glauben an den einen Gott, den allmächtigen Vater, / Schöpfer Himmels und der Erde, / aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge“ („pisteomen eis ena theon patera pantokratora / {panton} poieten ouranon kai ge / oraton te kai panton ton aoraton“). Weiter unten auf der Tafel findet sich der theologische Kernpunkt, der über Jahrhunderte hinweg die größten Kontroversen auslöste: die göttliche Natur Jesu Christi. „Gezeugt vom Vater vor aller Zeit / Licht vom Licht / wahrer Gott vom wahren Gott / gezeugt, nicht geschaffen / gleichen Wesens mit dem Vater / durch den alles geworden ist“ („ton ek tou patros genethenta pro panton ton aionon / phos ek photos / theon alethinon ek theou alethinou / genethenta ou poiethenta / omoousion to patri / di’ou ta panta egeneto“).

Enorme Bedeutung

Marco Rizzi, Direktor des Departements für Religionswissenschaften an der Università Cattolica del Sacro Cuore, unterstreicht die enorme Bedeutung dieser Tafel: „Obwohl sie nicht das kostbarste Stück des Papyrussammlungen der Universitätsbibliothek ist, hat sie einen enormen kulturellen und religiösen Wert. Sie verbindet uns über die Jahrhunderte hinweg mit einer Gemeinschaft, die um dieses Artefakt herum ihren Glauben bekannte – der im Grunde auch heute noch unser Glaube ist“. Die auf dem einfachen Holzstück eingeprägten, bereits „kontaminierten“ griechischen Buchstaben zeugen von der „Kraft des christlichen Glaubens“, der Kulturen, Zivilisationen und historische Epochen durchdrungen hat, um bis in unsere Zeit zu gelangen.

Das Artefakt wurde am Montag, dem 19. Mai 2025, in einer öffentlichen Vorlesung an der Mailänder Niederlassung der Katholischen Universität in einer Vitrine ausgestellt und von Konservatoren mit äußerster Vorsicht gehandhabt. Die Veranstaltung, die vom Departement für Religionswissenschaften zusammen mit den Kursen für Altkirchliche Literatur, Neues Testament und Griechische Paläographie organisiert wurde, feierte das 17. Jahrhundert-Jubiläum des Konzils von Nizäa.

Hintergrund zum Nizäa-Konzil

Das erste ökumenische Konzil der Christenheit fand zwischen Mai und Juni des Jahres 325 in der kleinasiatischen Stadt Nizäa auf Geheiß Kaiser Konstantins statt. Auf der Tagesordnung standen grundlegende Fragen: der Termin für die Osterfeierlichkeiten und vor allem die Natur Jesu. Sollte der Sohn Gottes als vom Vater gleichen Wesens betrachtet werden, oder war er, als Gezeugter, nur die vorzüglichste aller Kreaturen, wie es der berühmte Priester Arius aus Alexandria in Ägypten behauptete? Die Kirche sprach sich, insbesondere in den nachfolgenden Konzilien von Konstantinopel (381) und Chalcedon (451), für die volle Göttlichkeit Christi aus und formulierte einen Text, der zum Erkennungszeichen der Christen wurde – das Credo, auch bekannt als Symbolum (griechisch).

Die in der Katholischen Universität ausgestellte Tafel ist ein konkretes Zeugnis jener Zeit und gewinnt durch das Konzilsjubiläum sowie die jüngste Veröffentlichung des Dokuments „Jesus Christus, Sohn Gottes, Erlöser. 1700. Jahrestag des ökumenischen Konzils von Nizäa“ der Internationalen Theologischen Kommission an Aktualität. Eine mögliche Reise von Papst Leo XIV. nach Nizäa, dem heutigen Iznik in der Türkei, verleiht dem Fund zusätzliche Bedeutung.

Offene Fragen

Dieses kleine Holzstück mit seinen kaum erkennbaren schwarzen Buchstaben auf der durch Oxidation geschwärzten Wachsschicht birgt auch ein kleines Geheimnis. Es ist das einzige bekannte Exemplar des Credos, das in Holz eingraviert ist – alle anderen überlieferten Versionen sind auf Papyrus. Dies gibt den Forschern weiterhin Rätsel auf: Für wen war es bestimmt? Welchen Zweck erfüllte es? Orsolina Montevecchi, eine Papyrologie-Professorin der Universität, stellte diese Fragen bereits vor fünfzig Jahren, als sie die Tafel erwarb und damit die in den 1920er Jahren von ihrem Vorgänger Aristide Calderini begonnene Sammlung erweiterte. Mangels weiterer Studien ist das Geheimnis bis heute ungelöst geblieben.

Paolo Senna, Mitarbeiter der Universitätsbibliothek, bemerkte, dass zwei Löcher im oberen Teil der Tafel auf eine Anbringung mittels Nägeln hindeuten könnten. Da die Tafel jedoch beidseitig beschrieben ist, sei es unwahrscheinlich, dass sie an einer Wand hing. Wahrscheinlicher sei eine Aufhängung mittels Ketten, um das Lesen beider Seiten zu ermöglichen.

Es ist nicht einmal sicher, ob die Tafel tatsächlich gelesen wurde. Das Griechisch, in dem sie geschrieben ist, war nicht die gebräuchliche Sprache an dem Ort und in der Zeit, aus der sie stammt: Im 6. Jahrhundert wurde im Norden Ägyptens Koptisch gesprochen. Mariachiara Fincati, Forscherin für Byzantinische Zivilisation an der Universität, hält es für wahrscheinlicher, dass die Tafel eine „apotropäische“ Funktion hatte: Sie könnte von Katechumenen, die sich auf die Taufe vorbereiteten, als eine Art ikonenhaftes, bildloses Verehrungsobjekt genutzt worden sein. Eine suggestive Hypothese, die weiterer Forschung bedarf. Es bleibt zu hoffen, dass das Jubiläum des Konzils das Interesse an dieser fernen, aber entscheidenden Periode des Christentums und damit auch an dieser schweigenden Zeugin der tausendjährigen Geschichte erneuert.

(vatican news - mg)