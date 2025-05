Schulbildung in Indonesien (ANSA)

Indonesien: Gericht verpflichtet Staat zur Finanzierung privater Schulen

Das indonesische Verfassungsgericht hat am 27. Mai entschieden, dass der Staat künftig die Grundbildung auch an privaten Schulen finanzieren muss. Die auf Asien spezialisierte katholische Agentur UCA News wertet dies als Durchbruch für das Recht auf Bildung in dem mehrheitlich muslimischen Land, besonders in entlegenen Gebieten.

Die Richter revidierten eine Passage des nationalen Bildungsgesetzes, die bislang nur an öffentlichen Schulen eine staatlich garantierte unentgeltliche Grundbildung zusprach. Der Vorsitzende Richter Suhartoyo stellte klar, dass das Recht auf kostenlose Schulbildung „für alle Bildungseinrichtungen auf Grundschulniveau gelten" müsse. Der Hintergrund: Allein im Schuljahr 2023/2024 mussten mehr als 173.000 Kinder eine Privatschule besuchen, weil es keine Plätze an öffentlichen Schulen gab oder sich keine öffentliche Schule in zumutbarer Reichweite befand. Die Entscheidung betrifft auch katholische Bildungseinrichtungen. Nach Angaben des Vorsitzenden des katholischen Bildungsrats, des Franziskaners Vinsensius Darmin Mbula, betreiben Kirche und Orden in Indonesien 5.409 Schulen in 38 Diözesen. Diese Schulen seien vielerorts „dringend auf staatliche Hilfe angewiesen", erklärte er gegenüber UCA News. Bislang sei deren Förderung von der politischen Willensbildung der jeweiligen Regierungen abhängig gewesen. „Mit diesem Urteil ist finanzielle Unterstützung nun eine Pflicht." „So bleibt die Unabhängigkeit der Schulen gewahrt" Zugleich bestätigte das Gericht das Recht privater Schulen, Zusatzgebühren zu erheben – etwa wenn sie über das staatliche Curriculum hinausgehende Angebote machen. „So bleibt die Unabhängigkeit der Schulen gewahrt", sagte Mbula. Besonders wirkt sich das Urteil auf katholische Schulen in ländlichen Regionen aus. Pater Simon Nama von der Diözese Ruteng auf der katholisch geprägten Insel Flores erklärte: „Unsere Schulen sind alt, viele Gebäude und Einrichtungen beschädigt. Die Eltern sind meist Kleinbauern und können kaum mehr bezahlen als das, was für die Gehälter der Lehrer reicht." Von staatlicher Hilfe sei bislang keine Rede gewesen – die Priorität lag auf den öffentlichen Schulen. Bildung in Indonesien umfasst sechs Jahre Grundschule und drei Jahre Mittelschule. Von den rund 149.000 Grundschulen im Land sind etwa 19.000 in privater Trägerschaft, ebenso knapp die Hälfte der weiterführenden Schulen. (ucanews - gs)