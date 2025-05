Indonesien: Augustiner Baru zum Bischof geweiht

Bernardus Bofitwos Baru ist der neue Bischof von Timika, der erste indonesische Augustinerbischof und der zweite aus der Provinz Papua. Er füllt eine fünfjährige Vakanz.

Nach fünf Jahren der Vakanz hat die Diözese Timika in Indonesien die Ankunft des neuen Bischofs Bernardus Bofitwos Baru gefeiert, wie die Nachrichtenagentur fides berichtet. Ein wichtiger Moment für die lokale Kirche: Baru ist der zweite geweihte Bischof aus der indonesischen Provinz Papua, und der erste Augustiner, der in Indonesien zum Bischof ernannt wurde. Die Ernennung erfolgte noch durch Papst Franziskus.

Die Weihe am vergangenen Mittwoch in der Kathedralkirche in Timika wurde von traditionellen Liedern und Tänzen begleitet. „Diese Weihe ist ein Zeichen der großen Aufmerksamkeit des Heiligen Stuhls für die katholischen Gläubigen in Papua“, sagte der Apostolische Nuntius in Indonesien Piero Pioppio, der Baru zum Bischof geweiht hatte.

Kooperation für den Frieden

Er bekräftigte das Engagement der Ortskirche für den Frieden in der Region. In seiner ersten Mitteilung als Bischof dankte Baru den Gläubigen und steckte die Eckpfeiler seines Episkopats ab. Er stellte sich in die Tradition seines Vorgängers John Philip Saklil und forderte, die Beziehungen müssten auf „Liebe, Freundschaft und menschlichem Austausch beruhen“.

Er forderte von den Gläubigen, mit den lokalen Behörden zusammenzuarbeiten, damit Frieden in der Region geschaffen werden könne. Tags darauf feierte Baru seine erste Bischofsmesse.

