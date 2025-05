Heiliges Land: „Wir stehen nicht auf verschiedenen Seiten“

Gemeinsam leiten sie die Organisation „InterAct“, ein Palästinenser und ein Israeli: Aziz Abu Sarah und Maoz Inon versuchen gemeinsam, die Spaltungen und die Feindschaft im Heiligen Land zu überwinden. Sie sind überzeugt: Man müsse „gemeinsam vom Frieden träumen“. Am Freitagmorgen empfing sie Papst Leo XIV., gemeinsam mit mehr als 300 anderen, die vor einem Jahr an der „Arena des Friedens 2024“ teilgenommen hatten. Im Anschluss sprachen sie mit Radio Vatikan.

Am Freitagmorgen hat Papst Leo XIV. mehr als 300 Vertreter von Vereinigungen und Bewegungen empfangen, die an der „Arena des Friedens 2024“ in der italienischen Stadt Verona teilgenommen haben. Die Begegnung, die im Vatikan stattfand, knüpfte an Papst Franziskus‘ Teilnahme an der letztjährigen Veranstaltung an.

Unmittelbar nach der Begegnung mit Papst Leo XIV. im Vatikan trafen sich der Palästinenser Aziz Abu Sarah und der Israeli Maoz Inon mit Radio Vatikan zu einem exklusiven Interview. Beide sind in der Tourismusbranche tätig und Co-Präsidenten von InterAct, einer Organisation, die sich für den Frieden einsetzt. Sie sind nicht nur Partner, sondern Freunde.

Acht Jahre zur Überwindung der Rache

Abu Sarah und Inon bringen zum Ausdruck, wie ihre persönlichen Erfahrungen mit den Gräueln im Heiligen Land sie geprägt haben, und erinnerten sich in besonderer Weise an ihre Begegnung mit Papst Leo XIV.

Der in Jerusalem aufgewachsene palästinensische Amerikaner Aziz Abu Sarah erinnert sich daran, dass sein Bruder im Alter von 18 Jahren verhaftet wurde, als Abu Sarah gerade einmal zehn Jahre alt war, und anschließend gefoltert wurde und später starb.

Abu Sarah erinnert sich, wie er sich in diesem jungen Alter verbittert, wütend und rachsüchtig fühlte, bis sich etwas änderte. „In den nächsten acht Jahren ging es mir nur noch um Rache. Es dauerte acht Jahre, bis ich schließlich verstand, dass man jedes Mal, wenn man sich für Rache, für Hass entscheidet, ein Sklave der Person wird, die meinen Bruder getötet hat. Ich war ein Sklave dieser Person. Er hat meinen Bruder getötet und dann mein Leben kontrolliert. Ich habe mich für die Vergebung entschieden, nicht weil diese Person es verdient hätte, sondern weil es meine Entscheidung ist und ich frei sein möchte.“

Nicht auf verschiedenen Seiten

Er beschloss, sein Leben nicht länger vom Verlust seines Bruders bestimmen zu lassen, sondern sich stattdessen für den Frieden einzusetzen. Er tut dies zusammen mit dem Israeli Maoz Inon, der eine ebenso dramatische Geschichte hat, da er am 7. Oktober seine Eltern und viele Freunde aus seiner Kindheit verloren hat.

Nachdem Abu Sarah sich für die Vergebung entschieden hatte, erinnerte er sich daran, wie er begann, mit Israelis zusammenzuarbeiten, und stellte fest: „Wir stehen nicht auf verschiedenen Seiten, wenn wir uns auf dieselben Werte wie Gleichheit, Gerechtigkeit, Frieden und Zusammenarbeit einigen. Wenn wir uns auf diese Werte einigen, dann sind wir keine Feinde.“

Nicht nur Partner, sondern Brüder

Inon wurde in einem kleinen Kibbuz in einer jüdischen israelischen Gemeinde geboren, nur anderthalb Kilometer entfernt von der Grenze zum Gazastreifen entfernt. An jenem tragischen 7. Oktober kamen seine Eltern bei den schrecklichen Angriffen ums Leben. Trotz seiner Trauer hatte Inon später eine Vision, in der er selbst und die Menschen, die mit ihm trauerten, unter Tränen etwas Unglaubliches erlebten.

„Unsere Tränen heilten die Wunden, heilten unsere verbrannte Haut und heilten uns. Und wir weinten und weinten, und unsere Tränen fielen auf den Boden. Und unsere Tränen begannen, das Blut des jahrhundertelangen Konflikts zwischen Palästinensern und Israel zu waschen. Und unsere Tränen reinigten das Land, und dann konnte ich den Weg zum Frieden und zur Versöhnung sehen.“

Kein Ende in Sicht: Israelische Angriffe auf ein Wohnhaus in Gaza (AFP or licensors)

Später schloss er Freundschaft mit Abu Sarah und fügte hinzu: „Wir sind nicht nur Partner, wir sind Brüder. Wir sind Brüder, die Gerechtigkeit anstreben.“

Abu Sarah erinnert sich: „Als wir das erste Mal miteinander sprachen, war sein erster Satz: ‚Ich weine nicht nur um meine Eltern, ich weine auch um die Kinder in Gaza‘. Und da wurde mir klar, dass wir gemeinsam viel zu tun haben. denn das ist es, was wir heute brauchen. Mangelndes Einfühlungsvermögen, mangelndes Verständnis, mangelnde Fürsorge für andere - das ist etwas, das in unserer Region weit verbreitet ist.

Fünf-Punkte-Plan zum Frieden?

Als Nächstes erläuterte Inon ihren Plan, bis 2030 Frieden vom Jordan bis zum Mittelmeer zu schaffen. Zunächst einmal, sagte er, „müssen wir gemeinsam vom Frieden träumen“. Zweitens, so fuhr er fort, müssen wir unsere gemeinsamen Werte wie Gerechtigkeit, Vergebung, Versöhnung, Sicherheit und Schutz praktizieren. Drittens „müssen wir mit Sicherheit eine Koalition für den Frieden aufbauen“. Viertens, so schloss er, haben die beiden einen gemeinsamen Fahrplan bis 2030, und fünftens sind sie bereits dabei, diesen Fahrplan umzusetzen.

Er erinnerte an ihre Arbeit für den Frieden auf dem „People's Peace Summit“ in Jerusalem am 8. und 9. Mai: „Wir versammelten mehr als 8.000 Israelis und Palästinenser in der Stadt Jerusalem und weinten, weinten über die verheerenden und schrecklichen Ereignisse im Gazastreifen und im Westjordanland und forderten die Freilassung der Geiseln und Gefangenen, der palästinensischen Gefangenen, und stellten uns eine neue Realität vor, eine gemeinsame Zukunft für uns, die wir in diesem Land leben.“

„Stabilisieren“ macht nur schlimmer

In diesem Zusammenhang bemerkte Abu Sarah: „Je länger wir warten, desto schlimmer wird es“. Er widersprach der oft von Politikern vertretenen Ansicht, dass man „Konflikte managen“ und „stabilisieren“ könne: „Wenn man eine Situation hat, wie wir sie haben, eine Besetzung, eine Ungerechtigkeit, eine systemische Ungerechtigkeit, dann bleibt das nicht so, wie es ist. Es wird nur noch schlimmer. Und wenn wir noch länger warten, wird es nur noch schlimmer werden.“

Er erinnerte daran, dass der 21. September der Internationale Tag des Friedens ist, der 1981 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen eingeführt wurde. Zwei Jahrzehnte später, im Jahr 2001, beschloss die Generalversammlung einstimmig, diesen Tag zu einer Zeit der Gewaltlosigkeit und des Waffenstillstands zu erklären.

Papst Franziskus: Ein Prophet

Mit dieser konkreten Aktion, so Abu Sarah, soll zum Ausdruck gebracht werden, „dass die von den Regierungen geschaffene Spaltung zwischen uns aufhören muss“, und wir wollen, dass Tausende von Menschen mit uns marschieren, nicht nur Israelis und Palästinenser. Wir möchten, dass jeder, der hier zuhört, im September nach Jerusalem kommt.

Und natürlich erinnerten sich Abu Sarah und Inon mit Zuneigung an ihre Begegnungen mit den Päpsten. „Für mich war Papst Franziskus ein Prophet“, sagt Inon und erinnerte an seine Worte für den Dialog. „Und jetzt, mit der Führung, Anleitung und Unterstützung von Papst Leo,“ fuhr er fort, „werden wir das gelobte Land betreten und dem Heiligen Land Frieden bringen.“

