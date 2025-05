Frankreich: Suizidbeihilfe „einfach der Tod“

Protest für das Leben: Pariser protestieren in Paris gegen das Gesetz zum assistierten Suizid (AFP or licensors)

Assistierter Suizid sei „keine Wahl der Brüderlichkeit oder Würde, sondern der Verlassenheit und der Verweigerung von Hilfe bis zum Ende“: In einer beispiellosen öffentlichen Kampagne sprechen sich die französischen Bischöfe gegen das ausstehende Gesetz zum assistierten Suizid in Frankreich aus.

Die französischen Bischöfe haben sich gegen die von Präsident Emmanuel Macron angestrebte Reform der Suizidbeihilfe ausgesprochen – und in einer beispiellosen öffentlichen Kampagne alle französischen Katholiken dazu aufgefordert, sich an ihre Abgeordneten zu wenden, die für den Gesetzentwurf stimmen werden. Das berichtet die Nachrichtenagentur Ucanews.

„Lasst uns nicht schweigen“, fordern die Bischöfe, „sagen wir Nein zur Legalisierung von Euthanasie und assistiertem Suizid“. Dieses Gesetz, eines der liberalsten der Welt, würde „die Schwächsten bedrohen und die Achtung vor dem menschlichen Leben infrage stellen“, warnen die Bischöfe.

Aufteilung der bisherigen Gesetzvorlage

Präsident Macron hatte die Abstimmung in der Nationalversammlung über den Gesetzentwurf für Dienstag angesetzt. Bereits im Juni letzten Jahres hatte ein Gesetzentwurf zum „Ende des Lebens“ kurz vor der Verabschiedung gestanden, war aber wegen der Auflösung des Parlaments nicht in Kraft getreten.

Der neue Premierminister Frankreichs, der Katholik François Bayrou, hatte gefordert, den Entwurf aufzuteilen. Dabei enthält der daraus hervorgegangene Gesetzentwurf für die Palliativmedizin, der jedem Patienten den Zugang zu ärztlichem Beistand am Lebensende garantiert, breite Zustimmung, während der Gesetzentwurf zur Legalisierung des ärztlichen Suizids tiefe Spaltungen innerhalb der Parteien und der Gesellschaft in Frankreich zeigt.

Gegen das Gesetz: Der scheidende Vorsitzende der französischen Bischofskonferenz Éric de Moulins-Beaufor (AFP or licensors)

Immer stärker gegen die „Sterbehilfe“

Die französischen Bischöfe hatten sich in der Vergangenheit bereits stark gegen die „Sterbehilfe“ augesprochen, aber in den letzten Wochen sind ihre Bemühungen – auch zur Aufforderung an die Abgeordneten – immer intensiver geworden. Der scheidende Vorsitzende der französischen Bischofskonferenz Éric de Moulins-Beaufort, Erzbischof von Reims, hatte Anfang des Monats auf Präsident Macron geantwortet, der die „Sterbehilfe“ als „das geringere Übel“ bezeichnete.

Darin erklärte Moulins-Beaufort, die „Sterbehilfe“ sei „einfach der Tod. Das Töten kann nicht die Wahl der Brüderlichkeit oder der Würde sein. Es ist die Wahl der Verlassenheit und der Verweigerung der Hilfe bis zum Ende. Diese Übertretung wird die verletzlichsten und einsamsten Mitglieder unserer Gesellschaft schwer belasten“. Der Erzbischof von Lyon, Olivier de Germay, schloss sich dieser Einordnung an. Er fordert „Politiker, die den Mut haben, gegen den Strom zu schwimmen“, und die „Nein sagen zu einer Pseudo-Solidarität“.

Große Religionsgemeinschaften sind sich einig

Die Positionierungen der Bischöfe mündeten in einer Mitteilung, die katholische, jüdische, muslimische, orthodoxe, protestantische und buddhistische religiöse Oberhäupter am 15. Mai gemeinsam an die Öffentlichkeit richteten – eine Premiere. Das Communiqué verurteilte die Gefahr von „schwerwiegendem Missbrauch“ und den „radikalen Wandel“, den die Einführung dieses Gesetzes mit sich trüge.

Der Gesetzentwurf, über den am Dienstag abgestimmt wird, enthält Änderungen vom 17. Mai; demnach weigerten die Gesetzgeber die vermeintlich problematischen Begriffe „Euthanasie“ und „Selbstmord“. Tags darauf verteilten Pfarreien im ganzen Land während der Sonntagsmessen Plakate und Flugblätter, die auch auf den Social-Media-Auftritten der Diözesen und Pfarreien veröffentlicht wurden.

(ucanews – lv)