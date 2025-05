Erdö: Kirche hat originellen und mutigen Papst bekommen

Für den ungarischen Kardinal Peter Erdö hat die katholische Kirche einen „originellen, mutigen Papst erhalten, der nach Harmonie strebt“.

Lesen Sie auch 12/05/2025 Papst Leo: Für eine „Entwaffnung der Worte“ Der neue Papst Leo XIV. ruft zu einer „Entwaffnung“ im Bereich der Kommunikation und der Medien auf. „Wir müssen Nein sagen zum Krieg der Worte und Bilder, wir müssen das Paradigma ...

Das sagte der Erzbischof von Budapest in einem Interview auf den Social Media-Kanälen seiner Erzdiözese. Das neue Kirchenoberhaupt von weltweit rund 1,4 Milliarden Katholiken bringe umfassende Erfahrungen aus der Arbeit in der römischen Kurie, der Seelsorge und seiner Ordensgemeinschaft mit. „Diese Vielseitigkeit und der weite Blick wurden hochgeschätzt“, so Erdö.

„Nicht überraschend, aber umso erfreulicher“

Die Wahl Prevosts zum Papst sei daher „nicht überraschend, aber umso erfreulicher“ gewesen. Denn bei Papst Leo XIV. handele es sich trotz seiner Herkunft aus den USA und den Tätigkeiten in Lateinamerika um keinen „außenstehenden, aus der Ferne kommenden Menschen“, so Erdö weiter. Die Kardinäle hätten sich in diesem Zusammenhang für einen erfahrenen Kurienkardinal entschieden, der sich durch kirchenrechtliche Kompetenz und menschliche Qualitäten auszeichne.

Mit Blick auf den ersten Gottesdienst des neuen Papstes mit den Kardinälen sagte Erdö, die Kirche habe mit Leo XIV. einen „liturgisch sorgfältigen, zugleich aber mitfühlenden Papst erhalten, der mit dem Volk gemeinsam feiern kann“. Das sei wichtig, denn die Liturgie sei ein zentrales Thema im Leben der Kirche - aber „oft auch Gegenstand von Diskussionen“.

(kna – sk)