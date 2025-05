Tschechien: Treffen der Sprecher europäischer Bischofskonferenzen

„Die Hoffnung im heutigen Europa kommunizieren“ – so lautet das Thema des Treffens, das vom 3. bis 5. Juni 2025 in der tschechischen Hauptstadt Prag stattfinden wird. Im Mittelpunkt steht der Dienst kirchlicher Kommunikatoren im heutigen Umfeld.

Der Rat der Europäischen Bischofskonferenzen (CCEE) kehrt nach Prag zurück – diesmal für das Treffen der Pressesprecher aller europäischen Bischofskonferenzen, das vom 3. bis 5. Juni 2025 in Zusammenarbeit mit der Tschechischen Bischofskonferenz stattfindet. Im Februar 2023 fand mit der kontinentalen Synodalversammlung zuletzt eine wichtige internationale kirchliche Begegnung in Prag statt. In diesem Jubiläumsjahr der Hoffnung richtet die „Goldene Stadt“ nun das 35. Treffen der Kommunikationsverantwortlichen aus, das unter dem Thema steht: „Die Hoffnung im heutigen Europa kommunizieren“.

Gerade heute brauche Europa mehr denn je die Verkündigung der Frohen Botschaft – jener „Hoffnung, die nicht enttäuscht“ –, in einer historischen Zeit, die durch Kriege und unmenschliche Gewalt geprägt ist und leicht zur Verzweiflung führen kann, so die Mitteilung der CCEE zu dem Treffen.

Kommunikationsstile von Franziskus und Leo XIV.

Der Nachhall der Stimme des verstorbenen Papstes Franziskus sowie die Friedensappelle des neuen Papstes Leo XIV. prägten vor diesem Hintergrund den Rhythmus einer Kommunikation im Stil des Evangeliums. „Was haben ihre Kommunikationsstile dem heutigen Journalisten zu sagen?“ – fragen die Veranstalter. In jedem historischen Kontext könnten kirchliche Kommunikatoren gemeinsam mit dem Psalmisten sagen: „Über die ganze Erde geht ihr Ruf, bis an die Enden der Welt ihre Botschaft“ (Ps 19,5).

Programm des Treffens

Den thematischen Auftakt bildet ein Vortrag von Daniel Arasa, Dekan der Fakultät für Institutionelle Kommunikation an der Päpstlichen Universität Santa Croce in Rom, zum Thema: „Der Dienst der kirchlichen Kommunikatoren für die Kirche im heutigen Kontext“.

Das Thema „Kommunikation von Papst Franziskus zu Papst Leo“ wird von Alessandro Gisotti, redaktioneller Vize-Direktor im vatikanischen Dikasterium für Kommunikation, behandelt.

In der abschließenden Sitzung geht es um „Journalisten und die vatikanische Kommunikation“, mit Beiträgen von zwei Referenten: Javier Martínez Brocal Ogáyar, Korrespondent der spanischen Tageszeitung ABC, und Josef Pazderka, Chefredakteur von Český rozhlas Plus, dem tschechischen öffentlich-rechtlichen Radiosender.

Der Veranstaltungsplan wird durch verschiedene kulturelle und spirituelle Momente bereichert. Höhepunkt wird eine Messfeier in der Wenzelskapelle des Prager Doms sein, zelebriert von Erzbischof Josef Nuzík, Metropolit von Olmütz und Vorsitzender der Tschechischen Bischofskonferenz.

(ccee - cs)