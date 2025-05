„Ein sehr schöner Moment“: Papst Leo XIV. empfängt Kardinal Jaime Spengler

Vatikan/Brasilien: Kardinal Spengler hatte „brüderlichen“ Austausch mit Leo XIV.

Am vergangenen Donnerstag hatte Papst Leo XIV. eine Delegation von Bischöfen aus Lateinamerika in Audienz empfangen. Dabei sei es um Synodalität, die Situation der Kirche in Südamerika gegangen – und um den Klimaschutz. Kardinal Jaime Spengler erinnert sich positiv an das Treffen mit dem neuen Papst.

Lesen Sie auch 15/05/2025 Papst Leo traf ukrainischen Großerzbischof Schewtschuk Papst Leo XIV. hat an diesen Donnerstag den Großerzbischof von Kyiv, Swjatoslaw Schewtschuk, im Vatikan empfangen. Schewtschuk dankte dem Papst für seine Aufrufe zu Frieden in der ... „Er begrüßte uns mit einer sehr einfachen Geste – einem Händedruck und einem Lächeln“. So erinnert sich Kardinal Jaime Spengler – Erzbischof von Porto Alegre, Vorsitzender des Lateinamerikanischen Bischofsrats (CELAM) und Präsident der brasilianischen Bischöfe – an die Audienz bei Papst Leo XIV. am vergangenen Donnerstag. „Es war ein sehr schöner Moment“, sagte Spengler der brasilianischen Bischofskonferenz. An dem Treffen nahm auch Lizardo Estrada teil, Weihbischof von Cuzco in Peru. Neben Fragen zum CELAM sei es dabei auch um die Organisation der UN-Klimakonferenz „Cop30“ gegangen, die im November im brasilianischen Belém stattfinden soll. Ein Schwerpunkt lag demnach darauf, welche Rolle die Räte und Bischofskonferenzen einnehmen können. Ferner habe das Treffen die Synode und deren kürzlich erschienen Abschlussbericht thematisiert. Leo XIV. – Erfahrung in Südamerika Spengler bezeichnete die Audienz als einen Moment der Brüderlichkeit mit Papst Leo XIV. – gerade im Hinblick auf dessen Wissen und Erfahrung mit der Kirche in Südamerika. „Wir sind Papst Leo XIV. dankbar, dass er uns auf so einfache, schöne und brüderliche Weise empfangen hat“, sagte der Kardinal. Der Lateinamerikanische Bischofsrat hält Ende Mai in Rio de Janeiro seine Generalversammlung ab. In diesem Rahmen feiert der Rat sein 70. Jubiläum. (sir – lv) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.