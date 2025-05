Die Vollversammlung der UISG am 6. Mai 2025

Australierin neue Präsidentin der Ordensoberinnen-Vereinigung

Schwester Oonah O’Shea aus Australien ist zur neuen Präsidentin der Internationalen Vereinigung der Generaloberinnen (UISG) gewählt worden. Das teilte die UISG an diesem Dienstag in Rom mit. In den Vorstand wiedergewählt wurde die Deutsche Miriam Altenhofen, Generaloberin der Steyler Missionsschwestern.

Lesen Sie auch 10/05/2025 Ordensoberinnen würdigen Franziskus und freuen sich über Leo XIV. Rund 900 Ordensoberinnen aus aller Welt kamen vom 5. bis 9. Mai in Rom zur 23. Generalversammlung der Internationalen Vereinigung der Ordensoberinnen (UISG) zusammen. Unter dem ... O’Shea, Generaloberin der Schwestern von Notre Dame de Sion, übernimmt das Amt von der bisherigen Präsidentin Schwester Mary Barron aus Irland, die zuletzt bei einer der Gedenkmessen für den verstorbenen Papst Franziskus im Petersdom im Namen der Ordensfrauen gesprochen hatte. Das neue Leitungsteam wird die weltweite Vereinigung katholischer Ordensoberinnen bis 2028 führen. Insgesamt elf Generaloberinnen aus Afrika, Asien, Europa und Lateinamerika wurden in das Gremium berufen. Die Wahl fand im Rahmen der 23. Vollversammlung der UISG statt, die vom 5. bis 9. Mai in Rom tagte. Über 900 Ordensoberinnen aus 75 Ländern kamen zusammen, um über die Zukunft des gottgeweihten Lebens von Ordensschwestern zu beraten. Das Treffen stand unter dem Motto „Gottgeweihtes Leben – eine Hoffnung, die verwandelt“. „Diese Vollversammlung hat eine Hoffnung sichtbar gemacht, die keine bloße Zuversicht ist, sondern eine geistliche Kraft aus dem Evangelium“, sagte O’Shea. Diese Hoffnung ermögliche es, mit Kreativität und Mut in einer „verletzten und sich wandelnden Welt“ zu dienen. Die Teilnehmenden verabschiedeten einen strategischen Plan für die Jahre 2025 bis 2031 und riefen eine neue Stiftung ins Leben: Der „Anna Trust“ soll betagten Ordensfrauen in schwierigen Lebenslagen helfen. Insgesamt gibt es an die 600.000 katholische Ordensfrauen in allen Kontinenten. Sie leben in häufig sehr internationalen Niederlassungen. Die UISG vertritt in Rom und im Vatikan seit genau 60 Jahren die Anliegen der Ordensoberinnen. (pm – gs) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.