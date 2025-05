Australien: Katholiken gratulieren Labor zum Wahlsieg

Der Sozialdemokrat Anthony Albanese ist zum australischen Premierminister wiedergewählt worden. Bei katholischen Wohlfahrtsorganisationen kommt das gut an.

In Australien haben katholische Organisationen dem wiedergewählten Premierminister Anthony Albanese und seiner Australian Labor Party (ALP) zum Wahlsieg gratuliert. Der Präsident der St. Vincent de Paul Society, Mark Gaetani, freue sich auf die Zusammenarbeit mit der neuen Regierung, berichtet das Nachrichtenportal CathNews am Montag. Die Labor-Regierung von Albanese habe in den vergangenen drei Jahren bedeutende Reformen zur Verbesserung des Lebens ärmerer Menschen umgesetzt.

Es müsse aber noch mehr getan werden, um die 1,3 Millionen Menschen unterhalb der Armutsgrenze stärker zu unterstützen, so Gaetani. Der Geschäftsführer des Wohlfahrtsverbands Catholic Social Services Australia (CSSA), Jerry Nockles, betonte, der „historische Sieg“ der Partei biete „eine unglaubliche Chance, ein gerechteres, mitfühlenderes und integrativeres Australien zu fördern“.

Netzwerk mit mehr als 45.000 Mitgliedern

Das Netzwerk der CSSA besteht aus katholischen Wohlfahrtsorganisationen, die einem Diözesanbischof oder einem Orden unterstehen, sowie aus katholischen Laienverbänden. Die St. Vincent de Paul Society zählt mehr als 45.000 Mitglieder und Freiwillige, die den Schwächsten der Gesellschaft praktische Unterstützung bieten.

Albaneses ALP hat nach der Wahl vom 3. Mai eine Mehrheit von 86 der 150 Sitze im Repräsentantenhaus erlangt; die konservative Koalition kommt nur noch auf 40 Mandate. Die Grünen sind voraussichtlich mit dem Verlust ihrer vier Sitze der zweite große Verlierer der Wahl. Zwei Kleinparteien gewannen je einen, unabhängige Kandidaten elf Sitze. In 16 Wahlkreisen lief die Auszählung zum Zeitpunkt der Reaktionen noch.

