Arabien: Migrantenkirchen begrüßen Papstwahl als Zeichen der Einheit

Die beiden katholischen Bischöfe auf der Arabischen Halbinsel haben die Wahl von Papst Leo XIV. begrüßt und als Zeichen der Ermutigung und Verbundenheit mit der Weltkirche gewertet. Sie äußerten sich in Gottesdiensten und Stellungnahmen zur Bedeutung des neuen Pontifikats für ihre mehrheitlich migrantischen Gemeinden.

Der Apostolische Vikar von Nordarabien, Aldo Berardi, sprach von einem „Zeichen der Hoffnung und der Gemeinschaft“. In Manama sagte er laut dem vatikanischen Fidesdienst, die Wahl des neuen Papstes sei ein Moment, „der unsere Einheit mit der Weltkirche stärkt“. In einer Region, in der Frieden, Dialog und Begegnung nicht nur gewünscht, sondern überlebenswichtig seien, finde der Appell des Papstes besonderen Widerhall. „Wir bekräftigen unser Engagement, ein lebendiges Zeichen der Einheit zu sein und zur universalen Sendung der Kirche von unserem Vikariat aus beizutragen“, so Berardi.

„Leo XIV. ist ein Sohn von Migranten – das ist einer der Gründe, warum wir uns ihm besonders verbunden fühlen“, sagte Paolo Martinelli, Apostolischer Vikar von Südarabien, bei einer Messe in Abu Dhabi. Die Gemeinden im Vikariat bestehen ausschließlich aus ausländischen Arbeitskräften, hauptsächlich aus Asien.

Bischof Martinelli verwies auch auf den Leitspruch von Papst Leo XIV., der den Schriften des heiligen Augustinus entnommen ist: „In dem einen Jesus sind wir alle eins“. Für die verstreut lebenden Gläubigen in Arabien sei das ein Wort der Ermutigung, so Martinelli: „Obwohl wir viele und verschieden sind, sind wir eins in Christus.“ Beide Bischöfe machten deutlich: Inmitten schwieriger Bedingungen bleibe es für die katholischen Gemeinden auf der Arabischen Halbinsel zentral, das Evangelium zu bezeugen – oft leise und im Hintergrund, aber stets verbunden mit Rom.

Papst Franziskus zweimal in Arabien

Papst Franziskus, Leos Vorgänger, hatte als erster Papst die Arabische Halbinsel besucht, und zwar zwei Mal. 2019 reiste er in die Vereinigten Arabischen Emirate, unterzeichnete gemeinsam mit dem Großimam von al-Azhar das „Dokument über die Brüderlichkeit aller Menschen“ und feierte eine Messe mit rund 170.000 Gläubigen. 2022 nahm Franziskus in Bahrain am „Forum für Dialog“ teil und feierte eine Messe im Nationalstadion. Beide Reisen standen im Zeichen von Religionsdialog und interreligiöser Verständigung.

(fides – gs)