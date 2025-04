USA: Vance will Parolin treffen

Im Rahmen einer Italienreise trifft sich der US-amerikanische Vizepräsident JD Vance in den kommenden Tagen auch mit vatikanischen Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin.

Außerdem sei ein Treffen mit der italienischen Premierministerin Giorgia Meloni vorgesehen, teilte das Weiße Haus mit.

Italien und Indien

Vance reist neben Italien auch nach Indien. Dort reist er nach Neu-Delhi, Jaipur und Agra und will mit Premierminister Narendra Modi zusammentreffen. In beiden Ländern werde es um „gemeinsame wirtschaftliche und geopolitische Prioritäten“ gehen, hieß es aus Washington. Auch eine Teilnahme an Kulturevents sei geplant.

Zum Treffen mit Kardinal Parolin machte das Weiße Haus keine weiteren Angaben und gab auch keinen genauen Termin bekannt. Als Reisezeitraum von Vance wurde der 18. bis 24. April angegeben.

Der Vatikan hat den Besuch bislang nicht bestätigt.

Vance ist Katholik

Vance, der vor sechs jahren zum Katholizismus konvertierte, hat der US-amerikanischen katholischen Kirche jüngst vorgeworfen, sie leiste Migranten aus Eigennutz Hilfe; die Bischöfe wiesen dies zurück. In einem Schreiben zeigte sich der Papst im Februar besorgt über die von Präsident Donald Trump eingeleiteten Massenabschiebungen und die strikte Migrationspolitik in den USA. In Punkto Lebensschutz findet die Nummer Zwei der US-Administration Vance bei katholischen Landsleuten auch Zuspruch bei einem Teil der Wählerschaft.

(vatican news – pr)