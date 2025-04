USA: Deutlicher Anstieg an Erwachsenentaufen

Die katholische Kirche in den USA erwartet in der Osternacht am Karsamstag einen starken Zuwachs an Erwachsenentaufen.

Laut dem asiatischen Pressedienst „UCA News“ melden zahlreiche Diözesen signifikant mehr Erwachsene als im Vorjahr, die in der Osternacht durch Taufe, Firmung und Erstkommunion in die Kirche aufgenommen werden. In der Erzdiözese Boston steigt die Zahl der Taufbewerber („Katechumenen“) im Vergleich zu 2024 von 360 auf 458 im Jahr 2025 an. In Detroit werden 977 Menschen in die katholische Kirche aufgenommen - 400 durch Taufe, 577 als bereits getaufte Kandidaten; 2024 waren es 793. Auch San Francisco verzeichnet mit 653 Neuaufnahmen (384 Kandidatinnen und Kandidaten, 269 Katechumenen) einen markanten Zuwachs gegenüber 444 im Jahr 2024.

Die Gründe für diesen Anstieg sehen die Verantwortlichen unter anderem in der Nachwirkung der Corona-Pandemie, im Bedürfnis nach Gemeinschaft, im nationalen eucharistischen Erneuerungsprozess sowie einer verstärkten Suchen nach spiritueller Tiefe und Stabilität.

„Es gibt nicht den einen Grund, auf den man das zurückführen könnte“

„Es gibt nicht den einen Grund, auf den man das zurückführen könnte“, wird Patrick Krisak, Leiter für Glaubensbildung in der Erzdiözese Boston, zitiert. Er könne aber eine wachsende Offenheit gegenüber Spiritualität und gemeinschaftlichem Glaubensleben beobachten: „Und dann, denke ich, haben die Menschen in unserer säkularen Kultur den Wert von Ritualen und Gemeinschaft entdeckt (...) und aus welchen Gründen auch immer, scheint es eine größere Offenheit dafür zu geben, zu erforschen, wie das aussieht.“ Die Menschen suchten nach „authentischen Ausdrucksformen“ und Gemeinschaft, so Krisak.

Schwester Celeste Arbuckle von der Erzdiözese San Francisco führt die steigenden Zahlen auf die Auswirkungen der Pandemie zurück: „Viele haben ihre Sakramente aufgeschoben. Jetzt ist ein echtes Verlangen spürbar, sich wieder mit anderen zu verbinden“. Der kirchliche Aufnahmeprozess OCIA (Order of Christian Initiation of Adults, vormals RCIA) werde von vielen als Weg empfunden, die eigene Gottesbeziehung zu vertiefen.

Sehnsucht nach Zugehörigkeit

Neben der Sehnsucht nach Zugehörigkeit nennen Fachleute auch das aktuell laufende „National Eucharistic Revival“ als mögliche Ursache. Die Initiative der US-Bischofskonferenz soll die eucharistische Frömmigkeit stärken und läuft von 2022 bis 2025. Im vergangenen Jahr gehörten dazu etwa eine landesweite Eucharistische Wallfahrt und ein großer Kongress in Indianapolis. Kathy Fech, Liturgiekoordinatorin der Erzdiözese Detroit, sieht darin einen „wichtigen Beitrag zu einer spürbaren Ausgießung des Heiligen Geistes“, die sich auch in den gestiegenen Zahlen niederschlage.

Auch katholische Diözesen u.a. in England, Frankreich und Kanada vermeldeten zuletzt Rekordzahlen bei Erwachsenentaufen im laufenden Jahr.

