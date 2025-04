Ukraine: Oster-Feuerpause nicht respektiert

Am orthodoxen Osterfest hat die Ukraine Russland vorgeworfen, die von Präsident Wladimir Putin angekündigte Feuerpause nicht einzuhalten. Laut Präsident Wolodymyr Selenskyj versuche die russische Armee zwar den Eindruck eines Waffenstillstands zu erwecken, setze aber dennoch Angriffe fort. Insgesamt seien 59 Artilleriebeschüsse und fünf Angriffe an der Front registriert worden.

Lesen Sie auch 18/04/2025 Ukraine/Gaza: „Gott ist unsere einzige Zuflucht“ Das Osterfest wird weltweit unter unterschiedlichen Bedingungen gefeiert, doch in Konfliktgebieten wie der Ukraine und Gaza stellt sich die Frage, wie man angesichts von Krieg, ...

Selenskyj bekräftigte erneut die ukrainische Bereitschaft zu Frieden, sofern dieser vollständig und bedingungslos umgesetzt werde. Die Entscheidung liege nun bei Moskau. Putin hatte die 30-stündige Feuerpause überraschend aus „humanitären Erwägungen“ angekündigt und orthodoxen Soldaten, die für Russland kämpfen, ein frohes Osterfest gewünscht.

Währenddessen besuchte Putin die traditionelle Osternachtmesse in der Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau. In der von der russisch-orthodoxen Kirche übertragenen Messe bezeichnete Patriarch Kyrill I. Ostern als „Tag des Sieges“ – nicht nur über den Tod, sondern auch im militärischen Sinne. Der Patriarch ist ein enger Verbündeter Putins und unterstützt den Krieg in seinen Predigten. Seit 2022 wird in russischen Kirchen regelmäßig für einen russischen Sieg gebetet, Priester, die stattdessen für Frieden baten, wurden suspendiert.

(kna - mg)