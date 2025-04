Ukraine/Gaza: „Gott ist unsere einzige Zuflucht“

Das Osterfest wird weltweit unter unterschiedlichen Bedingungen gefeiert, doch in Konfliktgebieten wie der Ukraine und Gaza stellt sich die Frage, wie man angesichts von Krieg, Leid und Zerstörung Ostern begehen kann. In der aktuellen Ausgabe des „Pro Oriente“-Magazins beschreiben Betroffene das diesjährige Osterfest.

Der Lemberger Weihbischof Volodymyr Hrutsa betont, dass Ostern auch in Kriegszeiten niemals ausfällt. Gerade in den Herausforderungen des Krieges sei Gott die einzige Zuflucht. Trotz der Wunden, die der Krieg hinterlasse, bleibe die Botschaft der Auferstehung und Hoffnung zentral.

Auch in Gaza feiern die wenigen verbliebenen Christen Ostern, obwohl viele Gläubige durch die Lage im Westjordanland und fehlende Genehmigungen daran gehindert werden, nach Jerusalem zu reisen. Der palästinensische Soziologe Bernard Sabella hebt die Beharrlichkeit der christlichen Gemeinden hervor, die trotz Zerstörung und Leid die Osterbotschaft von Licht und Hoffnung weitertragen.

Armenier und Kopten

Die armenisch-apostolische Kirche steht vor besonderen Herausforderungen: Die Flucht vieler Menschen aus Berg-Karabach und die ungewisse Zukunft ihrer Kirchen und Klöster belasten die Gläubigen schwer, so die Theologin Diana Tsaghikyan. Dennoch bleiben diese heiligen Bauwerke Symbole des Glaubens und der Widerstandskraft.

In der koptisch-orthodoxen Gemeinschaft der USA ist Ostern Teil eines strengen liturgischen Zeitplans, der durch die Lebensrealität im Westen beeinflusst wird. Während die Gläubigen versuchen, an ihren Traditionen festzuhalten, stellt die Integration in die amerikanische Gesellschaft eine Chance und Herausforderung zugleich dar, berichtet Pater Arsenius Mikhail.

Trotz aller Unterschiede eine die weltweiten Osterfeiern eine zentrale Botschaft, schreibt das Magazin der österreichischen Ostkirchen Pro Oriente: Hoffnung und Widerstandskraft, selbst in den dunkelsten Zeiten.

(pro oriente/kap - mg)