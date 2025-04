Zum Tod des Papstes: Internationale Reaktionen

Zahlreiche Vertreter aus Politik und Gesellschaft weltweit haben das Pontifikat von Papst Franziskus gewürdigt. Franziskus verstarb am Ostermontag im Alter von 88 Jahren an den Folgen einer schweren Lungenentzündung.

„Ich habe die Nachricht vom Tod von Papst Franziskus mit großem persönlichem Schmerz vernommen und spüre die große Lücke, die durch den Verlust des Bezugspunkts, den er für mich immer darstellte, entstanden ist“, so der italienische Präsident Sergio Mattarella. „Seine Lehre erinnerte an die Botschaft des Evangeliums, an die Solidarität unter den Menschen, an die Pflicht, den Schwächsten nahe zu sein, an die internationale Zusammenarbeit und an den Frieden in der Menschheit“, fügte er hinzu.

Die italienische Premierministerin Giorgia Meloni bezeichnete den Papst als „einen großen Mann, einen großen Hirten“. „Ich hatte das Privileg, seine Freundschaft, seine Ratschläge und seine Lehren zu genießen, die auch in Zeiten der Prüfung und des Leids nie aufhörten“, hob sie in einer Erklärung hervor.

„Ich schließe mich den Millionen Menschen auf der ganzen Welt an, die den Tod Seiner Heiligkeit Papst Franziskus betrauern“, so der britische Premierminister Keir Starmer. „Seine Führung in einer komplexen und herausfordernden Zeit für die Welt und die Kirche war mutig, kam aber immer von einem Ort tiefer Demut.“

„Während seines gesamten Pontifikats hat sich Papst Franziskus immer auf die Seite der Schwächsten und Zerbrechlichsten gestellt, und er tat dies mit viel Demut. In dieser Zeit des Krieges und der Brutalität hatte er ein Gespür für die anderen, für die Schwächsten“, so der französische Präsident Emmanuel Macron.

„Möge das Vermächtnis von Verständnis und Liebe, das Papst Franziskus hinterlässt, die beste Fortsetzung finden“, schrieb der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis.

Franziskus war „ein außergewöhnlicher Papst, der ein einzigartiges Erbe an Humanismus, Empathie, Mitgefühl und Nähe zu den Menschen hinterlässt“, schrieb der portugiesische Premierminister Luis Montenegro. Der beste Weg, Franziskus‘ Andenken zu ehren sei, indem man seinen Lehren und seinem Beispiel folge.

„Meine Frau und ich waren zutiefst betrübt, als wir vom Tod von Papst Franziskus erfuhren. Unsere schweren Herzen wurden jedoch etwas erleichtert, als wir erfuhren, dass Seine Heiligkeit in der Lage war, einen Ostergruß mit der Kirche und der Welt zu teilen, der er während seines Lebens und seines Dienstes mit solcher Hingabe diente“, so der britische König Charles in einer Erklärung.

„Wir im Libanon, dem Land der Vielfalt, fühlen den Verlust eines lieben Freundes und eines starken Unterstützers“, so der libanesische Präsident Joseph Aoun. „Der verstorbene Papst trug den Libanon immer in seinem Herzen und in seinen Gebeten, und er rief die Welt immer dazu auf, den Libanon in seinem Leid zu unterstützen. Wir werden seine wiederholten Aufrufe, den Libanon zu schützen und seine Identität und Vielfalt zu bewahren, nie vergessen“, so Aoun auf X.

(vatican news - pr)